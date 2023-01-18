Насправді за теперішніми безперервними клопотами воєнного часу недовго й забути, що ти – поет. Що, як писав Василь Стус, "Вся суть твоя – лише в поеті, а решта – тільки перегній, що живить корінь". "Не стріляй у спину, я поет", – червоними літерами було написано на чорній футболці, яку колись подарувала мені майбутня дружина. Я посміхнувся тоді, адже були мирні часи, поети вільно розгулювали вулицями, досхочу читаючи вірші собі й співгромадянам, розстрілювати їх явно ніхто не збирався. Однак минуло трохи часу, і напис на футболці несподівано набув актуальності. Він виявився віщим, якщо згадати трагічну долю Володимира Вакуленка та інших українських митців, журналістів, фотографів, які не змогли безпечно розминутися з російською звіротою. "Володимир був особливого Стусівського гарту, але водночас по-дитячому вразливим, – сказав під час прощання із загиблим Вакуленком письменник Сашко Дерманський. – Він виполював навколо себе ворожі бур’яни та вперто садив український сад. Він заплатив найвищу ціну, і цей борг тепер виплачувати всім нам".

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Бути по-дитячому вразливим поетом завжди непросто, а в часи воєнного лихоліття – особливо. Те, що нормальні (тобто звичайні) люди сприймають упівока й у чверть вуха, поет сприймає всіма органами чуття одночасно, з потроєною інтенсивністю. Поет бачить усім серцем

Бути по-дитячому вразливим поетом завжди непросто, а в часи воєнного лихоліття – особливо. Те, що нормальні (тобто звичайні) люди сприймають упівока й у чверть вуха, поет сприймає всіма органами чуття одночасно, з потроєною інтенсивністю. Поет бачить усім серцем. Якщо ледь чутний шерех осіннього листка для нього звучить, мов литаври траурного оркестру, уявіть собі, як для поета звучатиме постріл або вибух; якщо він проливає гарячі, невдавані сльози за покійним муравликом і безповоротним золотом останнього джмеля, зрозумійте, якими нестерпно моторошними будуть для нього фото, по яких байдуже ковзне око світської, сказати б, людини, перегодованої медіями, – фото з ураженого ракетою російських військових злочинців Дніпра, фото, де дівчина сидить на руїнах свого будинку, свого життя, а під завалами лежать тіла її загиблих батьків...

Тільки поет може створити слово, сила якого тотожна вибуховій хвилі від крилатої ракети. І якщо смертоносна дія пристрою, запущеного скаженими орангутангами з російської глибинки, має обмежений радіус дії у просторі й часі, то дія поетичного слова триває, без перебільшення, століттями, згадайте-но хрестоматійні вірші Тараса Шевченка

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Як витримати це поетові? І взагалі кожній нормальній людині з серцем? Однак надвразливість і дитяча чистота поетичної душі не означає її надмірної слабкості. Тільки поет може створити слово, сила якого тотожна вибуховій хвилі від крилатої ракети. І якщо смертоносна дія пристрою, запущеного скаженими орангутангами з російської глибинки, має обмежений радіус дії у просторі й часі, то дія поетичного слова триває, без перебільшення, століттями, згадайте-но хрестоматійні вірші Тараса Шевченка. Ті вірші й донині залишаються на часі, набуваючи ще більшої актуальності тепер, коли безмозка орда вирішила знову окупувати широкополі лани, і Дніпро, і кручі...

Усіх мешканців держави не перебити, міркує ворог, і на Сибір не вислати. Але в разі воєнної поразки багато хто добровільно погодиться співпрацювати з окупаційною владою. Одні продадуться, інші мовчатимуть, перелякані показовими розстрілами, депортаціями та глухими чутками з концентраційних таборів. Тільки поети можуть голосно й виразно промовити, що Україна ніколи не буде рабою російських катів. А вслід за ними це слово повторить і український народ. Саме тому поети – улюблена мішень для ворогів. Адже навіть розстріляні, вони продовжують кричати, як донині кричать до нас рядки знищених катами всіх країн українських поетів і поетес, зокрема, Миколи Зерова, Олени Теліги, Василя Стуса. Не випадково ж окупанти, загарбавши наші міста, знищували насамперед українські музеї й бібліотеки, особливу ненависть маючи якраз до творів Стуса, до наших зелених євангелій і чорно-червоних пісенників.

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Уже коли я дописував цю колонку, на смартфоні вискочило повідомлення від додатка "Київ цифровий". Я тримаю цей додаток для того, щоб вчасно довідуватися про повітряну тривогу й оплачувати проїзд у міському транспорті. Але цього разу йшлося про інше: розробники залучали користувачів до опитування про спілкування українською мовою, пропонуючи декілька ідей для її вивчення, уроки з лекціями, курси, які занурюють у живу мову і розповідають про досвід знаменитостей у спілкуванні українською тощо.

Я стенув плечима. Які курси? Які знаменитості? Збережіть своїх поетів. А вже вони напишуть вам пісні та вірші, які повторюватиме весь народ, рідною мовою, а не мовою знаменитостей. Адже поети – самі війна. Проти забуття. Проти безмовності. Проти втрати ідентичності. І саме їм судилася перемога від вічності.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Костянтин Москалець, письменник

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