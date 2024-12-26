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Головна Війна з Росією "Постачальники зброї не можуть поділити ринок": волонтерка Ярова про зрив голосування за Громадську раду МО
Ексклюзив

"Постачальники зброї не можуть поділити ринок": волонтерка Ярова про зрив голосування за Громадську раду МО

Віталій Бесараб
26 грудня, 2024 четвер
15:43
Війна з Росією

Волонтерка, радниця заступника міністра оборони України Дана Ярова висловила думку, що певні особи, які займались постачанням зброї для потреб Сил оборони, можуть бути причетні до зриву онлайн-голосування за Громадську раду МО України

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Я вже неодноразово про це говорила. У звʼязку з тим, що в нас Агенція по зброї, на жаль, на вчора не освоїла 37,7 млрд грн коштів, які були виділені на закупку зброї цього року. Два в нас не працює система і немає змоги закупити валюту в країні. Для цього є тільки завтрашній день. Втім, за одну добу Міністерство оборони може закупляти не більше, ніж на 3 млн грн валюти", - пояснила Ярова.

Дана Ярова вважає, що за зривом голосування за Громадську раду МО України можуть стояти ті, хто займався постачанням зброї для потреб Сил оборони.

"Сьогодні Агенція по зброї має величезні залишки коштів. Тому, я гадаю, що за зривом онлайн-голосування за Громадську раду МО України стоять ті, хто постачали зброю і вони просто не можуть поділити ринок. Це мої думки. Оскільки, 23 млрд грн, про які всі говорили, що їх отримала ДПСУ, ці кошти віддали лише через одну причину. На кінець листопада Агенцією по зброї не було освоєно 102 млрд грн. Це одна третина з усього бюджету МО України. Сьогодні 37,7 млрд грн досі не освоєні на зброю", - додала вона.

Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
ВПК
Військові новини
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