Міноборони перенесло голосування за членів антикорупційної ради через технічний збій
Міністерство оборони України перенесло голосування за членів Громадської антикорупційної ради на 7 січня 2025 року через технічний збій
Про це повідомляє Міноборони.
"Міністерство оборони України щиро вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів.
Так, Міністерство оборони України ухвалило рішення анулювати результати сьогоднішнього голосування, перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.
Планується, що голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00 за цим посиланням.
"Ми вживаємо всі необхідні заходи для усунення технічних проблем та забезпечення стабільної роботи системи протягом усього процесу голосування", - додали у Міністерстві.
Довідка. Це надзвичайно важливий орган, через який суспільство може здійснювати контроль за рішеннями Міноборони та впливати на ключові процеси у сфері оборони. Це виборна неоплачувана посада.
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