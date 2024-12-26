Міноборони перенесло голосування за членів антикорупційної ради через технічний збій

Про це повідомляє Міноборони.

"Міністерство оборони України щиро вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів.

Так, Міністерство оборони України ухвалило рішення анулювати результати сьогоднішнього голосування, перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.

Планується, що голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00 за цим посиланням.

"Ми вживаємо всі необхідні заходи для усунення технічних проблем та забезпечення стабільної роботи системи протягом усього процесу голосування", - додали у Міністерстві.

Довідка. Це надзвичайно важливий орган, через який суспільство може здійснювати контроль за рішеннями Міноборони та впливати на ключові процеси у сфері оборони. Це виборна неоплачувана посада.