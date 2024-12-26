У центрі Києва іноземець пограбував магазин, погрожуючи пістолетом
Столична поліція затримала 30-річного іноземця, який погрожуючи продавчині пістолетом, пограбував магазин на Андріївському узвозі
Про це повідомляє поліція Києва.
До поліції звернулась 61-річна касирка продуктового маркету й розповіла, що до магазину увірвався невідомий у масці, який погрожував зброєю та забрав гроші з каси.
Правоохоронців за допомогою фахівців кримінального аналізу розшукали грабіжника по "гарячим слідам" неподалік місяця злочину на одній з вулиць Подолу.
"Для нас це зайняло менш як годину. Нападником виявився 30-річний іноземець, який з вересня цього року проживає у Києві в готелі. Під час обшуку слідчі вилучили пістолет, лом, яким він зламав касу, та 11 тисяч гривень виручки", – розповів начальник кримінальної поліції Денис Сілочі.
Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України – розбій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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