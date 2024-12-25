Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок

Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок

Дар'я Тарасова
25 грудня, 2024 середа
14:38
Новини Сам удома

Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розкрив, чи правильні припущення фанатів франшизи щодо місця роботи подружжя Маккаллістерів, що дозволило їм купити розкішний будинок

Зміст

Про це він сказав у коментарі Hollywood Reporter.

Режисер фільмів "Сам удома" і "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" Кріс Коламбус поділився, що спершу продюсер і сценарист Джон Г'юз надіслав йому сценарій "Різдвяних канікул" і попросив стати режисером комедії.

Коламбус тоді гостро потребував роботи після низки касових розчарувань, що поставили під сумнів його майбутні перспективи як режисера. Проте коли він почав розмови з зіркою "Різдвяних канікул" Чеві Чейзом, робота не клеїлась.

"Я ставлю йому всі ці питання, а він просто мертвий, не зацікавлений, відволікається. Я подумав: "Ого, це дивно. Для актора, який присвятив себе цьому фільму, він справді не хоче говорити про нього". Потім, за 40 хвилин розмови, він говорить найбільш сюрреалістичну річ, яку я коли-небудь чув на зустрічі до цього чи після. Він каже мені: "Чекай секунду, ти режисер?" Я кажу: "Так". І він відповідає: "О, я думав, ти барабанщик". Я навіть не знаю, що, чорт забирай, це означає", - поділився Коламбус.

Після низки зустрічей Коламбус дійшов висновку, що він не мав вибору, окрім як відмовитися від участі у фільмі. Зрештою "Різдвяні канікули" зрежисував Джерімая Чечик.

За тиждень Г'юз надіслав Коламбусу ще один сценарій, пов'язаний з Різдвом, який він написав і мав намір зняти, - "Сам удома". Хоча сценарист був повністю зосереджений на виборі молодого Маколея Калкіна на роль головного героя фільму, Кевіна Маккаллістера, Коламбус спочатку провів кастинг, зустрівшися ще з 300 дітьми.

"Повне колосальне марнування часу, тому що потім я знову зустрів Маколея, і це було чарівно", - згадав режисер.

Коламбус також прокоментував одну з найгучніших суперечок в Інтернеті: чим займалися батьки Маккаллістер, щоб мати можливість дозволити собі той чудовий будинок у Чикаго?

"Тоді ми з Джоном обговорили це і вирішили, які роботи їм потрібні", - розповів Коламбус.

Кейт Маккаллістер у виконанні Кетрін О'Гари "була дуже успішною модельєркою", на що вказують манекени у підвалі сім'ї. Щодо Пітера Маккаллістера у виконанні Джона Герда, режисер не може сказати напевно.

"Батько міг, ґрунтуючись на власному досвіді Джона Гʼюза, працювати в рекламі, але я не пам'ятаю, чим займався батько, - зізнався Коламбус і відкинув припущення фанатів, яке віруситься в мережі: - Не організована злочинність – хоча на той час у Чикаго її було багато".

 

Теги:
Читайте також:
Автор Юлія Лаврук
24 грудня, 2024 вiвторок
Бійці ССО оприлюднили нотатки одного з вбитих солдатів КНДР на Курщині
ЗСУ
Автор Марина Клюєва
24 грудня, 2024 вiвторок
Війна може зайти на новий цикл, якщо не вдасться домовитися до кінця травня, - політолог Денисенко
МСЕК
Автор Олена Будько
23 грудня, 2024 понедiлок
Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд і коли
Київ
-0.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.29
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
25 грудня
15:58
тюрма
Шість жителів ТОТ Донеччини, які воювали проти ЗСУ, отримали по 15 років за ґратами
15:27
ракета Х-59
У Харкові ракета РФ упала на приватне подвірʼя й не розірвалася
15:13
Покровськ
У Покровську залишаються 7,5 тис. людей, а в Часовому Яру - 249
15:04
Оновлено
Молдова
Під час обстрілу України російська ракета порушила повітряний простір Молдови. У Румунії проліт ракет не фіксували
14:56
На фронті загинув письменник та військовий Олексій Безпальцев
14:54
Папа Римський
Папа Римський у різдвяному посланні закликав Україну та РФ до переговорів
14:49
храм преподобної Параскеви Сербської
Цьогоріч 218 релігійних громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України
14:34
Реджеп Тайїп Ердоган
Турецький лідер Ердоган привітав Кавелашвілі з "обранням" на пост президента Грузії
14:26
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня: кількість постраждалих зросла до 17, один чоловік загинув
14:23
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони, необхідні для членства України в ОЕСР
14:23
Свідчення незламності традицій: у Києві розпочався різдвяний хід
14:08
На фото: Монатік
Monatik утретє став батьком
14:03
OPINION
Ми не мали у своєму історичному анамнезі незалежного життя
14:02
Гривня, гривні, гроші
До програми "Національний кешбек" долучилися майже 8 млн українців: в уряді повідомили, коли очікувати виплат за грудень
14:01
БПЛА
Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" у Ростовській області, – ЗМІ
14:00
Ексклюзив
морські піхотинці РФ
"Суттєвої загрози для Херсона немає": Згурець про плани росіян створити плацдарм на правому березі Дніпра
13:55
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня
13:45
Індійська режисерка Паял Кападія передала грошовий приз МКФ "Молодість" на гуманітарні потреби України
13:41
Куп'янськ
На Куп'янщині внаслідок ворожої атаки загинула жінка
13:18
Графіки погодинних вимкнень діятимуть до кінця доби: ситуація в енергосистемі 25 грудня
13:11
ЄС Україна
Україна отримала від Євросоюзу €150 млн на шкільне харчування та відновлення інфраструктури
13:03
Оновлено
У Владикавказі пролунав вибух у ТЦ "Аланія Молл". У РФ кажуть, начебто там упав уламок БПЛА
13:02
Оновлено
У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів з Баку до Грозного. За попередніми даними, вижили 29 людей
12:53
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 59 ракет і 54 дрони
12:37
У 17 країнах світу відтворили "Щедрик", до проєкту долучились Віра Фарміґа і Барбра Стрейзанд
12:34
війна з РФ, ЗСУ
Уночі ЗСУ вразили пункт управління 810-ї бригади морської піхоти РФ у Льгові на Курщині
12:30
Оновлено
РФ здійснила масовану атаку України на Різдво: на Дніпропетровщині є загиблий, у Харкові - постраждалі
12:21
У Києві затримали голову одеського осередку партії УДАР за підозрою у вимаганні хабаря $1 млн
12:02
OPINION
За гучними вивісками в еміграції ховаються колаборанти
11:41
"Урок я засвоїв": Enleo прокоментував скандал із прослуховуванням російської музики
11:39
Андрій Сибіга
Чергова атака РФ – відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне перемир'я", – Сибіга
11:31
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Здають ФСБ як потенційних диверсантів": росіяни на ТОТ вистежують мешканців, які святкують Різдво 25 грудня
11:29
Оновлено
"Путін свідомо обрав Різдво для атаки": Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні понад 70 ракет і 100 БПЛА
11:22
БПАК Щедрик
До постачання в ЗСУ допустили український БПАК "Щедрик"
11:22
Ексклюзив
окупанти танк
Січень буде вкрай складним, ворог кине всі резерви для максимальних здобутків на фронті, - Згурець
11:19
У ДТП на Вінниччині загинули 4 людини, двоє травмовані
11:12
Прем’єр Вірменії Пашинян скасував свій візит на саміт СНД у Росії
10:55
Денис Прокопенко (Редіс)
Окупанти в "ДНР" заочно "засудили" командира бригади "Азов" Дениса Прокопенка до 24 років позбавлення волі
10:30
винищувач Mirage 2000
Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000-5F
10:29
PR
Як працює метро під час повітряної тривоги
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV