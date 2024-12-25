Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок

Про це він сказав у коментарі Hollywood Reporter.

Режисер фільмів "Сам удома" і "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" Кріс Коламбус поділився, що спершу продюсер і сценарист Джон Г'юз надіслав йому сценарій "Різдвяних канікул" і попросив стати режисером комедії.

Коламбус тоді гостро потребував роботи після низки касових розчарувань, що поставили під сумнів його майбутні перспективи як режисера. Проте коли він почав розмови з зіркою "Різдвяних канікул" Чеві Чейзом, робота не клеїлась.

"Я ставлю йому всі ці питання, а він просто мертвий, не зацікавлений, відволікається. Я подумав: "Ого, це дивно. Для актора, який присвятив себе цьому фільму, він справді не хоче говорити про нього". Потім, за 40 хвилин розмови, він говорить найбільш сюрреалістичну річ, яку я коли-небудь чув на зустрічі до цього чи після. Він каже мені: "Чекай секунду, ти режисер?" Я кажу: "Так". І він відповідає: "О, я думав, ти барабанщик". Я навіть не знаю, що, чорт забирай, це означає", - поділився Коламбус.

Після низки зустрічей Коламбус дійшов висновку, що він не мав вибору, окрім як відмовитися від участі у фільмі. Зрештою "Різдвяні канікули" зрежисував Джерімая Чечик.

За тиждень Г'юз надіслав Коламбусу ще один сценарій, пов'язаний з Різдвом, який він написав і мав намір зняти, - "Сам удома". Хоча сценарист був повністю зосереджений на виборі молодого Маколея Калкіна на роль головного героя фільму, Кевіна Маккаллістера, Коламбус спочатку провів кастинг, зустрівшися ще з 300 дітьми.

"Повне колосальне марнування часу, тому що потім я знову зустрів Маколея, і це було чарівно", - згадав режисер.

Коламбус також прокоментував одну з найгучніших суперечок в Інтернеті: чим займалися батьки Маккаллістер, щоб мати можливість дозволити собі той чудовий будинок у Чикаго?

"Тоді ми з Джоном обговорили це і вирішили, які роботи їм потрібні", - розповів Коламбус.

Кейт Маккаллістер у виконанні Кетрін О'Гари "була дуже успішною модельєркою", на що вказують манекени у підвалі сім'ї. Щодо Пітера Маккаллістера у виконанні Джона Герда, режисер не може сказати напевно.

"Батько міг, ґрунтуючись на власному досвіді Джона Гʼюза, працювати в рекламі, але я не пам'ятаю, чим займався батько, - зізнався Коламбус і відкинув припущення фанатів, яке віруситься в мережі: - Не організована злочинність – хоча на той час у Чикаго її було багато".