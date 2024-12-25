Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок
Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розкрив, чи правильні припущення фанатів франшизи щодо місця роботи подружжя Маккаллістерів, що дозволило їм купити розкішний будинок
Про це він сказав у коментарі Hollywood Reporter.
Режисер фільмів "Сам удома" і "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" Кріс Коламбус поділився, що спершу продюсер і сценарист Джон Г'юз надіслав йому сценарій "Різдвяних канікул" і попросив стати режисером комедії.
Коламбус тоді гостро потребував роботи після низки касових розчарувань, що поставили під сумнів його майбутні перспективи як режисера. Проте коли він почав розмови з зіркою "Різдвяних канікул" Чеві Чейзом, робота не клеїлась.
"Я ставлю йому всі ці питання, а він просто мертвий, не зацікавлений, відволікається. Я подумав: "Ого, це дивно. Для актора, який присвятив себе цьому фільму, він справді не хоче говорити про нього". Потім, за 40 хвилин розмови, він говорить найбільш сюрреалістичну річ, яку я коли-небудь чув на зустрічі до цього чи після. Він каже мені: "Чекай секунду, ти режисер?" Я кажу: "Так". І він відповідає: "О, я думав, ти барабанщик". Я навіть не знаю, що, чорт забирай, це означає", - поділився Коламбус.
Після низки зустрічей Коламбус дійшов висновку, що він не мав вибору, окрім як відмовитися від участі у фільмі. Зрештою "Різдвяні канікули" зрежисував Джерімая Чечик.
За тиждень Г'юз надіслав Коламбусу ще один сценарій, пов'язаний з Різдвом, який він написав і мав намір зняти, - "Сам удома". Хоча сценарист був повністю зосереджений на виборі молодого Маколея Калкіна на роль головного героя фільму, Кевіна Маккаллістера, Коламбус спочатку провів кастинг, зустрівшися ще з 300 дітьми.
"Повне колосальне марнування часу, тому що потім я знову зустрів Маколея, і це було чарівно", - згадав режисер.
Коламбус також прокоментував одну з найгучніших суперечок в Інтернеті: чим займалися батьки Маккаллістер, щоб мати можливість дозволити собі той чудовий будинок у Чикаго?
"Тоді ми з Джоном обговорили це і вирішили, які роботи їм потрібні", - розповів Коламбус.
Кейт Маккаллістер у виконанні Кетрін О'Гари "була дуже успішною модельєркою", на що вказують манекени у підвалі сім'ї. Щодо Пітера Маккаллістера у виконанні Джона Герда, режисер не може сказати напевно.
"Батько міг, ґрунтуючись на власному досвіді Джона Гʼюза, працювати в рекламі, але я не пам'ятаю, чим займався батько, - зізнався Коламбус і відкинув припущення фанатів, яке віруситься в мережі: - Не організована злочинність – хоча на той час у Чикаго її було багато".
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