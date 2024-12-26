Суд конфіскував майно ексведучого телеканалу "Інтер" Кота, який зараз живе в Москві

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Відповідно до рішення суду, у Кота конфіскували чотири земельні ділянки у Житомирській області, три одиниці вогнепальної зброї, автомобіль Skoda octavia elegance. Також під конфіскацію потрапили майнові права на 7 телевізійних проєктів, 59% частки у статутному капіталі ТОВ "Золота Фішка" та гроші на рахунках у комерційному банку.

Юрій Кот був ведучим телеканалу "Інтер". Наразі він проживає у Москві, співпрацює з російськими медіа та поширює антиукраїнську пропаганду. Водночас він є членом антиукраїнських організацій "Безсмертний полк України" та "Комітет спасіння України".

Рішення суду можуть оскаржити Апеляційній палаті ВАКС упродовж пʼяти днів з дня його проголошення.