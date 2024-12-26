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Путін поставив завдання захопити Курахове до Нового року, - генерал Маломуж

Марина Клюєва
26 грудня, 2024 четвер
15:40
Війна з Росією війна з РФ, ЗСУ

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж розповів про плани ворога на Курахівському та Покровському напрямках

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Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Стратегічно Путін поставив завдання найближчі дні, навіть до Нового року захопити Курахове, перекрити трасу, яка, дійсно, з’єднує Курахове, і якраз рухається на Запорізький напрямок, йде логістичний шлях поставки нашим воякам зброї, техніки, боєприпасів. Далі просуватися з півдня по охопленню більш широким форматом вже Покровского виступу. І найближчі 2-3 дні, пройшовши якраз штурмовими групами цей напрямок, далі рухатися по напівоточенню Покровська. А тоді відповідно намагатися з півдня, з півночі формувати, як він (ворог, - ред.) традиційно робить, кліщі, і якраз створювати передумови або виходу наших військ з Покровська, або проведення відповідно атак, щоб кінцево оточити якраз угруповання і ставити питання про, наприклад, або деблокування, або навіть нанесення ударів по нашим військам", - сказав він.

Микола Маломуж зауважив, що ворог непросто, Сили оборони дають відсіч і знищують велику кількість і живої сили ворога, і озброєння.

"Не так то просто проходить, тяжка, надзвичайно складна ситуація біля Курахового, в цілому Курахівського напрямку. Але ми по окремих секторах все-таки тримаємо потужні позиції, знищуємо ворога на Курахівському, Покровському напрямку більше половини, як по всій лінії фронту. Ця доба була 1540 (втрати росіян, - ред.), тому десь 650 приблизно на цих двох напрямках. Це ті великі резерви, які він підтягує, але ми постійно знищуємо, особливо живу силу, десятки танків, БТРів, БМП. Тобто те, що сьогодні являється проривною силою якраз на Курахівському напрямку. Чи вони мають можливості повністю оточити наші угруповання: ну вони от буквально напівоточені, і тому на даний момент питання стоїть не тільки тримати позиції і виводити, можливо, наші угруповання, щоб зберегти наших бійців. А, зрозуміло, і, можливо, нанести удари, як ми неодноразово передбачали, з флангів", - розповів генерал. 

За його словами, Генеральним штабом готуються відповідні плани дій. 

"Частково це проводимо і на Курахівському, на Покровському напрямку навіть відновлюємо позиції секторально по окремих місцевостях або населених пунктах. Але ворог дійсно зібрав в декілька разів більше і озброєння, техніки, і особливо живої сили. Нам приходиться відбиватися якраз практично в напівоточенні або в оточенні, окремі підрозділи. Але і готуються відповідно Генеральним штабом і командуванням заходи по деблокуванню. Неодноразово командуючий Сирський бачив, яка там складна ситуація, відпрацьовано моделі дій і тих воїнів, які сьогодні знаходяться в підрозділах в цих секторах Курахівському, в Покровському Але і найголовніше, яким чином знецінити зусилля ворога і нанести свої контрудари. Тому сьогодні йде перемінна, глибока, оперативна діяльність в плані не тільки ведення бойових дій, а як і ввести в оману ворога і, можливо, дезорієнтувати його, наносити удари в інших секторах", - зазначив Микола Маломуж. 

Генерал вважає, що найближчі дні будуть вирішальними. На його думку, ситуацію може змінити створення "потужної оборони".

"Тому якраз найближчі дні будуть вирішальними, я думаю, в цій ситуації важливо зберегти наших воїнів, з іншого боку не дати можливості противнику рухатися стратегічним форматом, тобто рухатися прямо в наступальній операції, а не стримувати його на окремих ділянках. Тому сьогодні ми говоримо про те, що задіяння додаткових резервів особливо озброєння, техніки,  яка надходить з США, а вона надходить в режимі онлайн, величезний пакет. Це і озброєння, техніка, і особливо боєприпаси у великій кількості, піхотні міни, касетні боєприпаси [...] Оце якраз і момент істини, створювати потужну оборону. Згенеруємо нові резерви з новітньою технікою, зможемо утримати позиції і можемо нанести контрудари там", - додав він. 

  • 25 грудня інформаційний OSINT-проєкт DeepState розповів про ситуацію на відтинку Слов'янка - Петропавлівка, який розташований на північний захід від Курахового.
  • 25 грудня повідомлялось, що напередодні, 24 грудня, росіяни проводили активні штурмові дії на Курахівському напрямку. Сили оборони втратили деякі позиції.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Курахове
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