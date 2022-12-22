Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Українське хюґе
OPINION

Українське хюґе

Костянтин Москалець
22 грудня, 2022 четвер
12:09
Погляд Костянтин Москалець

Українське хюґе – це смерть ворогам, вічна погибель, із якої їм уже ніколи не вибратися. Бути собою, любити своїх, ненавидіти й карати ворогів – ось що таке українське хюґе

Це моя остання цьогорічна колонка для "Еспресо", незабаром надійдуть Новий Рік і Різдво, теперішні дні сповнені підбиванням підсумків та передсвятковими клопотами. Наперед вітаючи своїх дорогих читачів зі святами, хотів би розповісти їм посеред цієї тривожної зими щось тепле і спокійне. В умовах незатишного воєнного часу, постійної загрози з неба, тривалих відключень електрики, коли ми всі залишаємося наодинці з пітьмою, холодом, відсутністю інтернету й інших численних благ цивілізації, мені хотілося б поговорити про данське слово "хюґе", яке серед іншого означає затишок і добробут, мирне небо, з якого не падають російські крилаті ракети та іранські дрони, відчуття умиротворення, дому і безпеки. Крім того, мені надзвичайно подобається, що за однією з етимологічних версій слово "хюґе" походить від “hugge”, обійми.

Читайте також: Не забути про сніг

Чим є українське хюґе сьогодні? Це насамперед саморобні свічки, які навчилася робити моя дружина. Стрункий, як цвяшок, вогник розганяє довколишній морок, і я бачу усмішку на вустах коханої.

Що ж таке хюґе в умовах війни? Чим є українське хюґе сьогодні?

Це насамперед саморобні свічки, які навчилася робити моя дружина. Стрункий, як цвяшок, вогник розганяє довколишній морок, і я бачу усмішку на вустах коханої.

Хюґе – це термобілизна і ліхтарики, це незрадливі постачальники струму, що їх нам передали дорогі друзі з Польщі.

Українське хюґе сьогодні – це пледи. А ще коци, ковдри, балаклави й капюшони на голови, і три комплекти тієї ж таки термобілизни на собі, коли вкладаєшся спати.

А ще коти, наші коти, як же без котів! Ця їхня безупинна боротьба за місце на наших колінах і в наших ліжках, це їхнє гіпнотичне мурчання, яке млосно навіває солодку, мов "П’яна вишня", нірвану, і які тільки хочеш мрії! Коти – це справжній скарб у сім’ї, пухнасте золото і дряпучі діаманти. З ними не страшна найлютіша зима, бо коти – генератори хюґе, а також його інвертори, трансформатори, медіатори й інтерпретатори.

Цього року "П’яну вишню" майже навпомацки вперше приготувала моя дружина, і вона вийшла в неї неперевершеною. "П’яна вишня" – це смак неперервності, жива традиція, усміхнений погляд моєї сестрички, якої я насправді більше ніколи не побачу, принаймні тут на землі

Читайте також: Війна як піст

Це також мій улюблений торт "П’яна вишня". Довгі роки його пекли моя мама і сестричка Світланка; мама зараз далеко, Світланка, на жаль, ще далі, у непроглядній пітьмі потойбіччя. Але цього року "П’яну вишню" майже навпомацки вперше приготувала моя дружина, і вона вийшла в неї неперевершеною. "П’яна вишня" – це смак неперервності, жива традиція, усміхнений погляд моєї сестрички, якої я насправді більше ніколи не побачу, принаймні тут на землі.

І я думаю, що українське хюґе – це теж щось на кшталт улюбленого рецепта, те, що можна відтворити й передати далі за будь-яких умов. Навіть у чужій країні. Так, як це зроблять мільйони моїх землячок, змушених покинути рідні домівки та виїхати за кордон. Готуючись до Різдва там, вони обов’язково приготують традиційні дванадцять страв. І заспівають колядки.

Останніми роками наша дітвора вивчила безліч дивовижно гарних старовинних колядок, яких я ніколи не чув раніше. Нам, моєму поколінню, забороняли колядувати, наші вчителі з червоними пов’язками стояли біля церкви, не пускаючи нас туди святити паски, можете собі уявити? Ви можете собі уявити, що на наші землі знову прийшли потвори з автоматами Калашнікова, які повитягували зі звалищ обпльовані пам’ятники свого ідола Лєніна, прагнучи знову поставити їх на площах наших міст? Бажаючи, щоб наші діти знову співали їхньою мовою; і співали остогидлих пропагандистських куплетів, написаних радянськими графоманами, а не складених нашими дідами-прадідами святих, без перебільшення, колядок та щедрівок?

Я взагалі-то не прихильник війни, але скажу по секрету, що немає кращого видовища, ніж ряди їхньої спаленої воєнної техніки вздовж траси, якою повертаєшся додому. Українське хюґе – жарке, проклята московська наволоче, і ти в цьому переконаєшся ще не раз

Я взагалі-то не прихильник війни, але скажу по секрету, що немає кращого видовища, ніж ряди їхньої спаленої воєнної техніки вздовж траси, якою повертаєшся додому. Українське хюґе – жарке, проклята московська наволоче, і ти в цьому переконаєшся ще не раз. Клопу Путіну і його поплічникам вічність за вічністю доведеться горіти, не згораючи, у пекельному полум’ї, ніколи, жодними символічними та матеріальними репараціями не в змозі розрахуватися з Україною. За вбитих і зґвалтованих українських дітей. За зруйновані наші міста і мости. За заміновані поля. За тисячі наших полеглих воїнів, синів і доньок, які не сядуть до різдвяного столу, не заспівають про пастушків із ягнятком, які припадають на колінця, вихваляючи Царя Бога, ні про Довбуша молоденького, ані про необачного Сагайдачного...

Українське хюґе – це смерть ворогам, вічна погибель, із якої їм уже ніколи не вибратися. Бути собою, любити своїх, ненавидіти й карати ворогів – ось що таке українське хюґе

Посеред мороку, накликаного на наші міста й села російським Мордором, я бажаю своїм землякам світла й тепла. Українське хюґе – це смерть ворогам, вічна погибель, із якої їм уже ніколи не вибратися. Бути собою, любити своїх, ненавидіти й карати ворогів – ось що таке українське хюґе.

Коли настане святкова ніч і ми засвітимо наші саморобні свічки, хай нашим найголовнішим тостом буде тост за перемогу над споконвічним російським ворогом.

А далі про те, що нам – бути, дорогі земляки! Бути світло й тепло, бути вільно й усміхнено.

Тож будьмо!

Спеціально для Еспресо

Про автора.  Костянтин Москалець, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Суспільство
Культура
Україна
Новий рік
Різдво
біженці
війна з Росією
ракетний удар
блекаут
Читайте також:
карта бойових дій
21 грудня, 2022 середа
Армія РФ нервує та вишукує місця для дислокації на Півдні, і це розхитує моральний стан ворога, - Гуменюк
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Автор Андрій Павлишин
21 грудня, 2022 середа
Чому Зеленський їздив у Бахмут?
Дмитро Медведєв та Сі Цзіньпін
21 грудня, 2022 середа
Сі Цзіньпін зустрівся з Медведєвим, який передав йому послання від Путіна.
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.68
    Купівля 39.68
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
22 грудня
12:13
Зеленський прибув у Вашингтон
Байден оголосив вирок Путіну. Як візит Зеленського увійде у світову історію
12:13
Емманюель Макрон
Макрон назвав вступ України до НАТО "малоймовірним"
12:09
американські системи ППО Patriot
Німецька опозиція після рішення США вимагає у Берліна Patriot для України
12:04
На крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську сталася пожежа
11:56
Лукашенко
Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти"
11:52
Будинок зі скалок
Фільм про дітей Донбасу "Будинок зі скалок" потрапив до шорт-листа "Оскара"
11:23
Прем'єр Вірменії Пашинян звинуватив Росію у невиконанні миротворчих зобов'язань у Карабасі
11:20
Художник-шпигун, кляті сусіди і страшилки про генну інженерію – 5 книжок, які (не) замінять ліхтарі на ваших вулицях
11:17
Київ без світла, блекаут
В Україні зафіксовано значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація – в Києві
11:05
Ексклюзив
Білорусь кордон
Вторгнення з Білорусі не виключене, але це не вплине на хід війни, - військовий експерт Черник
10:47
новорічна ялинка в Києві
У Кличка заявили, що в новорічну ніч у Києві, ймовірно, не скасовуватимуть комендантську годину
10:46
На фото: система ППО
Над Миколаївщиною вночі сили ППО збили російські ракету Х-59, випущену із Чорного моря
10:39
Прапор Словаччини
У Словаччині скасують безплатний проїзд для українських біженців з 2023 року
10:34
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 грудня: готівкові долар та євро дорожчають
10:22
Російський посол погрожує ескалацією війни в Україні після візиту Зеленського в США
10:01
OPINION
Юрій Богданов
В армії США за порушення дисципліни чи невиконання наказу теж можна сісти до в'язниці
09:57
Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
Від ворожих обстрілів Херсонщини 21 грудня загинула людина, шестеро - поранені
09:54
електропідстанція, пошкоджена ракетним ударом
На 78% пошкоджених росіянами підстанціях частково відновили електропостачання, - Укренерго
09:47
білоруські військові
Британська розвідка назвала нову роль армії Білорусі в війні Росії проти України
09:36
Курахове на Донеччині
На Донеччині внаслідок обстрілів окупантів поранені троє мирних жителів
09:31
Ексклюзив
Бахмут, обстріл
Ситуація навколо Бахмута майже незмінна: місто під постійним вогнем, проте ЗСУ вдається відтісняти окупантів, - військовий Джердж
09:27
розмінування міна
За добу на Харківщині на російських вибухівках підірвалося дві людини
09:26
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Ситуація з енергопостачанням в Києві складна, більшість містян без світла, діють аварійні вимкнення, - КМВА
09:16
Окупанти
ЗСУ знищили вже понад 100 тис. окупантів від початку повномасштабної війни
09:08
ракета
Уночі окупанти завдали ракетного удару по Очакову на Миколаївщині, під ураження потрапили житлові будинки
09:00
Нікольщина
Ворог усю ніч гатив по Нікопольщині: постраждала 8-річна дівчинка, понівечені 40 будинків й 6 ліній електропередачі
08:35
Колаборант із Харківщини
Вів підготовку до Дня прапору РФ та складав списки на спалення українських книжок: на Харківщині затримали колаборанта
08:15
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань підняв винищувачі, оскільки літаки Китаю увійшли в його зону ППО
08:07
ЗСУ
Влада Бєлгородської області шукає добровольців для риття окопів, а ЗСУ завдали 16 ударів по районах скупчення росіян - зведення Генштабу
08:06
OPINION
Павло Клімкін
Байден дбає про політичну спадщину
07:45
Офіс генпрокурора
В Україні відкрили близько 200 справ за незаконне поширення даних про локації ЗСУ
07:22
Центр національного спротиву
Росія ухвалила закон про довічне ув'язнення для боротьби з українським підпіллям, - ЦНС
07:16
ЗСУ
В окупованій Горлівці ЗСУ знищили бойову машину десанту й ліквідували 13 загарбників, 4 з яких - офіцери
06:35
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
Хорватія виділить майже €3 млн на розмінувальні машини для України
06:19
Москва_Кремль
ЄС засудив спроби Росії закрити Московську Гельсінську групу
06:09
Болгарія
Болгарія додатково виділила $20 млн на підтримку біженців з України
05:43
російська армія, мобілізація
Кремль не встигне суттєво збільшити чисельність армії поки триває війна в Україні, - ISW
05:40
вакцина
Україна отримала від ЮНІСЕФ понад 200 тис. доз вакцин для дитячих щеплень
05:12
Путін
Путін не наважиться застосувати ядерну зброю, риторика про неї спрямована на внутрішню аудиторію, - ISW
04:48
Тимчасовий захист для українських біженців в Австрії продовжено до березня 2024 року
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV