Під прицілом вже газотранспортна система, - експерт з авіації Романенко про нові особливості масованих ударів РФ
Росіяни перейшли до класичної, сучасної, мережецентричної, безконтактної війни
Про це розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері телеканалу "Еспресо".
"Війна точиться на лінії фронту, але основне завдання - знищити інфраструктуру системи управління, промисловість, транспортну систему іншої держави. Той, хто перший це реалізує, той виграє війну. Росіяни зараз пробують реалізувати цю концепцію на практиці. Вони використовують призначені для цього засоби, далекобійні ракети, як балістичні так і аеробалістичні, крилаті, дрони. Окрім ударів по електростанціях, теплових, гідроелектростанціях, окупанти вдарили по Стрию. Поблизу нього знаходяться наші газосховища. Тобто під прицілом вже газотранспортна система чи запаси нашого газу", - зазначив він.
Росіяни нічого не змогли зробити зі ЗСУ, і зараз хочуть відігратися на цивільному населенні, каже Романенко.
"Раніше росіяни не стріляли по газотранспортній системі, бо її союзники в Європі, зокрема в Угорщина, Словаччина, отримують газ через Україну. Принаймні отримували, не знаю як зараз. Росіяни зараз хочуть відігратися на цивільному населенні. Єдине, вони забули, що нашим тилом є Європа і Сполучені Штати", - додав експерт з авіації.
- Нагадаємо, РФ атакувала Україну ракетами зранку 8 травня: в низці областей є влучання, поранена дитина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе