"Ситуація дуже складна": у DeepState назвали місця на фронті, де ворог просунувся й атакує

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про останні оновлення DeepState, то ворог просунувся в Старомайорському й Красногорівці. В цілому зараз дуже динамічна ситуація в багатьох районах - це район Мар'їнки, та сама Красногорівка. Авдіївка, де дуже часто відбуваються зміни. Архангельське, вже за Очеретиним росіяни підбираються до Новоолександрівки. Соловйове, з якого вони пруть як таргани. Там дуже багато ударів від наших Сил оборони по техніці й піхоті. Росіяни намагаються просунутися в сторону Соколу, використовуючи будь-яку можливість для просування, вишукуючи місця для прориву", - зауважив Погорілий.

За словами співзасновника DeepState, район Часового Яру теж перебуває під постійним напруженням, тому що ворог шукає слабкі місця в обороні ЗСУ.

"Район Часового Яру насичений ворожою піхотою, яка підбирається до каналу. Є напруження в районі Куп'янська - це Кислівка, Котлярівка, де ворог теж мав просування. Зараз вони продовжують свої атаки. Раніше ми зазначали, що там відбувалось скупчення противника. Зокрема, в районі Новоселівки. Тобто дуже багато гарячих точок. Урожайне, Старомайорське - ситуація погіршується. Ворог сконцентрував там свої сили. Наші бійці намагаються брати там ініціативу, щоб відвоювати втрачені позиції. Тобто ситуація в багатьох місцях дуже складна", - додав Погорілий.

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 84 бойових зіткнень. Українські військові відбили атаки на 7 напрямках та знищили 970 окупантів.



