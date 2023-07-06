Про це йдеться в повідомленні на сайті міжнародної неурядової організації.

Стверджується, буцімто Україна широко застосовувала касетні боєприпаси під час визволення Харківщини.

"Українські війська застосували касетні боєприпаси, внаслідок яких загинули та отримали серйозні поранення мирні жителі", - зазначає HRW.

При цьому організація визнає, що касетні боєприпаси застосовує і Росія.

"Обидві сторони повинні негайно припинити використання касетних боєприпасів і не прагнути отримати більше цієї невибіркової зброї. США не повинні передавати Україні касетні боєприпаси", - наголосили правозахисники.

Організація навела кілька випадків підриву цивільних на таких боєприпасах, зокрема в Ізюмі.

У HRW зазначили, що уряд США близький до прийняття рішення про передачу накопичених касетних боєприпасів Україні, для чого знадобиться схвалення президента Джо Байдена. Передача цієї зброї неминуче призведе до довгострокових страждань цивільного населення та підірве міжнародну неприйнятність її використання, заявили в Human Rights Watch.

Що відомо про касетні боєприпаси

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не приєдналися до нього. РФ активно використовує касетні боєприпаси проти українців.

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.