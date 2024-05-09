Коломойському обрали запобіжний захід за підозрою в організації замовного вбивства
У четвер, 9 травня, бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року. Його підозрюють у замовленні вбивства директора юридичної компанії
Про це повідомляє "Ґрати".
Зазначається, що Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про перебування Ігоря Коломойського під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу.
Сам Коломойський із 2 вересня перебуває в ізоляторі СБУ за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Відтак за нової підозри застава не передбачена.
- Нагадаємо, що напередодні Коломойський отримав нову підозру щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти.
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