Коломойському обрали запобіжний захід за підозрою в організації замовного вбивства

Про це повідомляє "Ґрати".

Зазначається, що Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про перебування Ігоря Коломойського під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу.

Сам Коломойський із 2 вересня перебуває в ізоляторі СБУ за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Відтак за нової підозри застава не передбачена.