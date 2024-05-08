Коломойському оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії

Про це інформують Офіс генпрокурора та Нацполіція.

Як розповіли в Нацполіції, у серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Лікарям вдалося врятувати чоловіка, а правоохоронці змогли затримати нападників.

"Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...



