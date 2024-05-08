Коломойському оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії
Бізнесмену Ігорю Коломойському у середу, 8 травня, оголосили підозру у замовленні вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти
Про це інформують Офіс генпрокурора та Нацполіція.
Як розповіли в Нацполіції, у серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Лікарям вдалося врятувати чоловіка, а правоохоронці змогли затримати нападників.
"Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника", - йдеться у повідомленні.
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