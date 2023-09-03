Фігурує ПриватБанк та "Нафтохімік Прикарпаття": ЗМІ оприлюднили підозру Коломойського

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ, посилаючись на текст підозри.

Зазначається, що Коломойський, який у тексті названий громадянином Ізраїлю та Кіпру, підозрюється у "заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення".

Зокрема "шляхом створення імітації факту внесення Коломойським І.В. до каси Головного офісу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" без фактичного внесення таких грошових коштів до каси даної банківської установи створити фіктивні підстави для подальшого зарахування безготівкових коштів, що фактично готівкою Коломойським І.В. внесені до відділення зазначеного банку не були, на його банківський рахунок, що відкритий у даній банківській установі, отримавши у користування безготівкові кошти".

Зазначається, що після цього Коломойський "імітовано погасив заборгованість" "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" від свого імені, і "таким чином створив заборгованість у ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед Коломойським І.В.". Далі ж "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" погасив заборгованість перед Коломойським, який таким чином шляхом обману заволодів майном (коштами) даного Товариства.

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Також він підозрюється у "використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб".

Зокрема "Коломойський І.В. здійснив дії спрямовані на розпорядження майном (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме шляхом укладення договорів про юридичні послуги із закордонними компаніями-нерезидентам, а також подальшої оплати на виконання даних договорів, здійснив дії спрямовані на перерахування грошових коштів, які належали ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", та якими він заволодів внаслідок шахрайських дій, з банківського рахунку... в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) на рахунки закордонних банків".

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 млрд гривень. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

Відомо, що в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає Банк, було реалізовано його колишніми власниками.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління "Укрнафти"; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів "Укрнафти"; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Пізніше, 7 листопада того ж 2022 року держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігора Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

Ранком суботи, 2 вересня 2023 року, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство. Олігарха відправили під варто строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень.

3 вересня стало відомо, що у матеріалах слідства щодо шахрайства Ігоря Коломойського, олігарх фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, а українського громадянства він позбавлений.