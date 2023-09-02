Коломойський отримав підозру у шахрайстві та легалізації майна
Уранці суботи, 2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом
Про це інформують пресцентри СБУ та Офісу генпрокурора.
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський отримав підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.
- ст. 190 (шахрайство);
- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Фото: СБУ
Як зазначають в Службі безпеки, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон. При цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.
Фото: СБУ
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У квітні 2023 року журналісти знайшли в українського олігарха Ігоря Коломойського замок XV століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі.
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