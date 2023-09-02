Коломойський отримав підозру у шахрайстві та легалізації майна

Про це інформують пресцентри СБУ та Офісу генпрокурора.

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський отримав підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.

ст. 190 (шахрайство);

ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Фото: СБУ

Як зазначають в Службі безпеки, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон. При цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Фото: СБУ

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.