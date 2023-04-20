Про це інформує Радіо Свобода.

"На французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Також Черток володіє замком, зведеним у XV столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями і земельними наділами поруч із ним", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven ІІІ – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами.

Засновником компанії є та ж монакська фірма сестри Коломойського Beethoven Holding.

Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти – через річку Сена – височіє Ейфлева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році.

Замок зведений у XV столітті. На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.

Журналісти надіслали запитання Коломойському щодо походження коштів у його сестри для купівлі нерухомості у Франції, однак відповідей не отримали.

Журналісти "Слідство Інфо" раніше повідомляли, що на Черток оформлена нерухомість родини Коломойського у Франції і Швейцарії.