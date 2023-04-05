Я чомусь другий день уже думаю про Коломойського. Результатом його доблесної бізнес-діяльності в Приваті стало мінус шість ярдів зелені (скільки з них він тупо вкрав, а скільки просто прос*ав, у даному разі не так важливо).

Не знаю, скільки він вкрав з Укрнафти (спасибі Юлії Володимирівні і її спеціальному закону), але навряд чи менше ярда. Про неймовірні кошти, котрі він відмивав для інших через європейські філії Привату, ми також читали. Самі розумієте, що робилося це не безплатно й там також мова про цифри з дев‘ятьма нулями. А суперенерговитратні феросплавні заводи зі "спеціальним" тарифом на електрику? А авіакомпанія, котру він кинув у банкрутство з величезними боргами, завчасно заснувавши нову? Et cetera, et cetera…

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А суперенерговитратні феросплавні заводи зі "спеціальним" тарифом на електрику? А авіакомпанія, котру він кинув у банкрутство з величезними боргами, завчасно заснувавши нову? Et cetera, et cetera…

Враховуючи все це, Бенціон Валерійович мав би важити сьогодні (з партнером) ярдів десять, щонайменше. А жоден експерт їм понад два напару не дає. Ось вам і видатний бізнесовий талант.

Хоча, звичайно, враховуючи, що після всіх цих подвигів і кримінального переслідування в США, він залишається на свободі й у статусі мільярдера, певний талант там є.

Тільки от яку дефініцію йому дати, я не знаю.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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