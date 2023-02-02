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OPINION

Український титан: що чекає Коломойського

Анатолій Амелін
2 лютого, 2023 четвер
10:09
Погляд Анатолій Амелін

У постачаннях титану до Росії засвітилися держкомпанії та олігархи, які перебувають у розшуку ФБР, які й сьогодні мають, як пишуть, величезний вплив на ОП

Новина, яка визначає, по суті, результат війни в Україні.

Але трохи передісторії.

Ви, мабуть, знаєте про мою любов до титану (і не тільки тому, що він у моїй голові).

Любов до того самого металу, який критично важливий для:

- Авіакосмічній індустрії,

- Виробництва сучасного озброєння,

- Медицини...

Реалізація титанової стратегії зробила б Україну ще рік тому (!) Стратегічним партнером США. І це не допустило б вторгнення, величезних жертв, руйнувань та знищення 30% української економіки.

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Пам’ятаєте, напевно, що ще 2,5 роки тому Український Інститут Майбутнього презентував стратегію титанового сектору України? Реалізація цієї стратегії зробила б Україну ще рік тому (!) Стратегічним партнером США.

І це не допустило б вторгнення, величезних жертв, руйнувань та знищення 30% української економіки.

Ще 2021 року я писав про ризики вторгнення через сировинні активи в Україну.

Минуло 2,5 роки.

Було створено міністерство стратегічної промисловості. І воно ж було ліквідовано, не зробивши ніхрена, окрім скандалів і спроб розпиляти державний титан у приватні руки.

Було створено міністерство стратегічної промисловості.

І воно ж було ліквідовано, не зробивши ніхрена, окрім скандалів і спроб розпиляти державний титан у приватні руки.

А сьогодні ж, внаслідок війни, вже помер єдиний виробник української титанової губки ЗТМК.

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Нагадаю,

1. Запаси титану в Україні оцінюють у 184 млн тонн. що у вартості кінцевої продукції оцінюється понад $300 млрд!

2. Україна є однією з п'яти країн-виробників концентратів титанових руд у світі.

3. На її території зосереджено 20% світових запасів та видобутку ільменіту. У колишньому СРСР частка України у виробництві концентрацій ільменіту становила 90%.

4. Навіть у 2020 році Росія, якогось біса, продовжувала імпорт титанової сировини з України, частка якої перевищувала 83%!

Це позначено в її звітах (!!!)

5. Саме з українського титану агресор робить надзвукові ракети, винищувачі, підводні човни.

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Не раз я писав про те, що брали участь у цих постачаннях і держкомпанії та олігархи, які перебувають у розшуку ФБР, які й сьогодні мають, як пишуть, величезний вплив на ОП...

До речі, ще 2021 року йому видали нову ліцензію, а санкції РНБОУ обійшли його активи стороною.

Якщо у Григоришина та Богуслаєва стратегічні активи вилучили. То його чомусь забули.

Американців це все, схоже, за*бало.

Ще у грудні 2021 року США включили до оборонного бюджету витрати на Український титан.

Ви щось чули про підготовку України до цієї роботи?

У постачаннях титану до Росії засвітилися держкомпанії та олігархи, які перебувають у розшуку ФБР, які й сьогодні мають, як пишуть, величезний вплив на ОП. До речі, ще 2021 року йому видали нову ліцензію, а санкції РНБОУ обійшли його активи стороною

Днями на NewsWeek вийшла важлива стаття, яка чітко виявляє стратегічний інтерес США в українському титані.

Для США це питання перемоги у конкуренції з Китаєм, а, отже, ставки тут настільки високі, що Україна не має шансів програти у війні проти Росії.

У принципі, про це прямо заявляє Міністр оборони США Ллойд Остін.

Найцікавіше, що США детально стежать за цим сектором в Україні.

Знаю, що на контролі стоїть кожен колаборант, який брав участь бодай на 100 кг у постачанні українського титану Росії.

Кожен чиновник, який поклав собі в кишеню хоча б 1 біткоїн, зароблений на українському титані, зробивши його кривавим.

На нас скоро чекають дуже цікаві події.

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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Ігор Коломойський
санкції проти Росії
війна з Росією
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