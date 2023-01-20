Все частіше чую від недбайливих політиків, що:

- В Україні податки мають бути такі ж як у Європі.

- Що податки треба підняти для потреб армії та відновлення країни.

Але вони забувають, що вбивши високими податками свою економіку, ми й обороноздатність втратимо, і країну...

Вбивши високими податками свою економіку, ми й обороноздатність втратимо, і країну

Проблема в тому, що політики, які це заявляють, — неуки, що випадково отримали владу, і не мають розуміння про вплив податків на економіку.

Адже податки це частина економічної політики, а не навпаки!

Український інститут майбутнього презентував чергове дослідження, яке свідчить про прямий вплив податків на економіку.

Ключові тези:

1. Податкове навантаження в Україні сьогодні вже на рівні таких розвинених країн як Норвегія, Нідерланди чи Німеччина – близько 40%.

2. Але, на відміну від згаданих розвинених країн, Україна – країна, що розвивається. Для таких притаманний інший розмір податкового навантаження для забезпечення зростання до рівня розвинених країн (Китай - 15%, Туреччина 23%...)

Податкове навантаження в Україні сьогодні вже на рівні таких розвинених країн як Норвегія, Нідерланди чи Німеччина – близько 40%

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3. При цьому у рейтингу конкурентоспроможності Україна — на 85 місці, Норвегія — на 17, Нідерланди — на 4, а Німеччина — на 5-му.

4. Як наслідок – рівень тіньової економіки в Україні – 30% (за деякими оцінками понад 40%), у Норвегії – 16%, Нідерландах – 10%, Німеччині – 11%.

Далі найцікавіше.

Не потрібно винаходити велосипед.

5. Є маса досліджень авторитетних економістів, що показують взаємозв'язок податків та економічного зростання та добробут людей:

- підвищення податків на 1% ВВП зменшує реальний ВВП на 3% приблизно через два роки (а у випадку з Україною – додатково стимулює тінь та корупцію фіскалів;

- високі корпоративні та акціонерні податки зменшують стимули до інвестування та нарощування капіталу. І всі чомусь дивуються, чому Україна і тут аутсайдер?

Підвищення податків на 1% ВВП зменшує реальний ВВП на 3% приблизно через два роки (а у випадку з Україною – додатково стимулює тінь та корупцію фіскалів

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- високі податки на працю збільшують тінізацію ринку праці, особливо у країнах Південної та Східної Європи (чи не тому у нас до 40% зарплат у конвертах?);

- загальне високе податкове навантаження гальмує економічне зростання, вимагаючи подальшого збільшення податків, які ще більше обмежують економіку.

У Дослідженні є маса прикладів і щодо США та Китаю, і висновок, що без ефективної податкової політики та адекватних стану української економіки податків — нам економіку не відновити та залучити інвестиції.

Без антикорупційної ефективної податкової системи, яка зараз обговорюється (10-10-10) шансів відновитись у нас майже немає

І щодо інвестицій найважливіше (!)

Саме вони були є і будуть драйвером економічного розвитку.

- Інвестиції створюють робочі місця

- Інвестиції створюють виробництва нових продуктів, що йдуть на експорт та зменшують імпорт чужих продуктів

- Інвестиції створюють базу для розвитку прибуткового бізнесу, який наповнює бюджет та збільшує можливості держави (у тому числі обороноздатну спроможність)

Отже, без антикорупційної ефективної податкової системи, яка зараз обговорюється (10-10-10) шансів відновитись у нас майже немає.

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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