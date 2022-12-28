9 причин, чому криза 2023 року почнеться саме з Китаю. І чому китайська економіка може потягнути за собою всю світову.

Тезисно про ключові хвилі проблем, що створюють умови для цунамі:

1. Ринок нерухомості Китаю

Ви, напевно, ще не забули про ситуацію з банкрутством найбільшого забудовника Evergrande Group? Який не зміг розрахуватися з боргами на $300 млрд.

У серпні 2022 року Evergrande в черговий раз не виконав зобов'язання з реструктуризації боргу...

Evergrande величезна компанія — в ній працює близько 200 тис. співробітників, обсяг продажів у 2020 році склав понад $110 мільярдів, і вона володіє більш ніж 1300 забудовами у більш ніж 280 містах.

Аналітики вже давно стурбовані тим, що крах Evergrande може викликати ширші ризики для ринку нерухомості Китаю, завдавши шкоди домовласникам та фінансовій системі загалом.

Тільки уявіть, нерухомість та суміжні галузі становлять в економіці Китаю до 30% ВВП (!!!)

Після дефолту Evergrande кілька інших великих розробників, у тому числі Kaisa, Fantasia і Shimao Group, що базуються в Шанхаї, також звернулися за захистом від кредиторів.

Китайські приватні інвестори почали різко скорочувати обсяги платежів за нерухомість, куплену на виплат, що посилило ситуацію в будівельному секторі.

За оцінками аналітиків Nomura, забудовники здали лише близько 60% заздалегідь проданих будинків у період з 2013 по 2020 рік, тоді як непогашені іпотечні кредити Китаю за той же період зросли на 26,3 трлн юанів ($3,9 трлн).

Аналітики Citi кажуть, що бойкот може збільшити безнадійні борги китайських банків на $83 мільярди та викликати соціальну нестабільність у той час, коли країна вже бореться зі зростанням протестів з приводу погіршення стану невеликих сільських банків.

П'ять найбільших китайських банків продемонстрували втрати від кризи, що триває в секторі нерухомості, при цьому безнадійні борги, пов'язані з нерухомістю, різко зросли в першій половині 2022 року, навіть попри скромний прибуток на тлі економічний спад

Як наслідок з'явилися серйозні проблеми з ліквідністю і в китайських банків.

П'ять найбільших китайських банків продемонстрували втрати від кризи, що триває в секторі нерухомості, при цьому безнадійні борги, пов'язані з нерухомістю, різко зросли в першій половині 2022 року, навіть попри скромний прибуток на тлі економічний спад.

Влітку 2022 року Китаєм прокотилася хвиля протестів вкладників, у яких заморозили депозити на $6 млрд (!!!).

Китайська влада стурбована не лише фінансовими ризиками, а й потенційною соціальною нестабільністю, спричиненою банкрутством сільських банків та інших малих та середніх підприємств.

Банки Китаю вже повідомляють про безповоротні кредити на суму $312 мільйонів внаслідок іпотечного бойкоту

Боргова криза сейсмічних масштабів поставила навколішки деяких із найбільших забудовників країни, тоді як хвиля блокувань Covid-19, що охопили виробничі центри та комерційні центри влітку, загальмувала виробництво.

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У звіті, опублікованому минулого тижня, S&P Global Ratings оцінило, що продажі нерухомості в Китаї можуть впасти на третину (!) цього року через іпотечні страйки, оскільки люди вважають, що забудовники не зможуть вчасно завершити передпродажні об'єкти — найпоширеніший спосіб продажу будинків у Китаю. країна.

Щоб підсумувати, сектор нерухомості, який формує до 30% ВВП Китаю — дуже серйозно лихоманить і впливає вже на банківський сектор і через нього на всю економіку Китаю.

Продажі нерухомості в Китаї можуть впасти на третину (!) цього року через іпотечні страйки, оскільки люди вважають, що забудовники не зможуть вчасно завершити передпродажні об'єкти

2. Борги провінцій

Ще одним проблемним сектором Китаю є борги провінцій (у нашій аналогії — областей та муніципалітетів).

Місцеві органи влади Китаю зіткнулися з борговим стисненням на суму $2 трильйони.

Понад 40% непогашеного провінційного боргу підлягає погашенню протягом п'яти років.

Уряд 31 провінції Китаю має об'єм боргу 120% від доходу провінцій (!).

Довідково: у Китаї 34 провінції.

Ви розумієте масштаб цієї проблеми?

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3. Борги Китаю

Тут все просто і складно водночас.

Валовий борг Китаю (загальний борг Китаю, що включає зобов'язання держави, компаній і домашніх господарств) досяг рекордного рівня, перевищивши ВВП в 3 рази (!).

Основна причина такого зростання — стимулювання зростання економіки Китаю (інакше Світ ніколи б не побачив такі темпи зростання економіки 10%-11%-14% на рік).

Валовий борг Китаю (загальний борг Китаю, що включає зобов'язання держави, компаній і домашніх господарств) досяг рекордного рівня, перевищивши ВВП в 3 рази

А також — боротьба з наслідком ковіду та підтримка національної економіки.

За ВВП Китаю $17,7 трлн кредити нефінансовому сектору склали $51,87 трлн, або 295% ВВП.

Для порівняння, у США обсяг такої заборгованості становить 263,5%, у Великій Британії — 257%, у Німеччині — 195%.

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4. Банкрутства банків

Тут важливо відзначити, що Китайський Центробанк тримає руку на пульсі.

Через зростання проблемних кредитів у Китаї зросли ризики банкрутства банків.

І вже у 2022 році три ринки були врятовані.

Але ризики нікуди не пішли й, схоже, виявлять себе ще сильнішими у 2023 році.

5. Старіння Китаю

Політика одна сім'я — одна дитина призвела Китай до незворотних наслідків.

- По-перше, населення Китаю скорочується.

За прогнозами ООН, населення Китаю скоротиться з 1,426 мільярда цього року до 1,313 мільярда до 2050 року і нижче 800 мільйонів до 2100 року.

- По-друге, китайське населення старіє.

Середній вік зросте з сьогоднішніх 38,5 років цього року до 50 років у 2047 році.

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За прогнозами ООН, населення Китаю скоротиться з 1,426 мільярда цього року до 1,313 мільярда до 2050 року і нижче 800 мільйонів до 2100 року

Ці показники безпосередньо впливають на економіку, її продуктивність, зміна споживчого ринку.

І всі ці показники входитимуть у негативний тренд. Що посилить вже накопичені проблеми.

6. Приховані борги іншим країнам

Китайські кредити залишають країнам, що розвиваються, $385 мільярдів прихованих боргів.

Як показала практика, Китай діє так само, як діяв раніше СРСР — смітить грошима для купівлі урядів, активів, отримання вигідних контрактів та захоплення нових територій.

Історія СРСР показала, що левова частка цих кредитів списується (прощається).

А значить, попереду у Китаю чергова "дірка в бюджеті".

Держборг Китаю сьогодні близько $13 трлн. ВВП Китаю при цьому сьогодні $17,7 трлн. Не набагато більше

7. Падіння темпів зростання економіки Китаю

У 2021 році темпи зростання економіки Китаю перевищили 8% на рік. Найкращий показник за 10 років

Але у 2022 році економіка Китаю сповільнюється — зростання ВВП у річному обчисленні впало до 0,4% у квітні-червні 2022 року, що є другим найнижчим рівнем з 1992 року.

Відновлення економіки стримується сукупним впливом COVID та падіння ринку нерухомості.

Було заблоковано цілі регіони, порушено ланцюжки постачань, це підняло ціни на сировинні ресурси, постраждали обсяги виробництва практично у всіх секторах економіки та фінансові показники компаній та надходження до бюджету.

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Світовий банк прогнозує зростання ВВП у Китаї — другий за величиною економіки світу — лише на 2,8% у 2022 році (!!!).

У 2023 році зростання другої за величиною економіки світу становитиме 4,5%. Або не становитиме.

На 2022 рік Китай так само планував 5,5%, але результат виявився гіршим більш ніж у 2 рази.

Низькі темпи зростання економіки Китаю посилюють наслідки боргової кризи.

Як писав вище, загальний валовий борг Китаю перевищив 300% ВВП.

Держборг Китаю сьогодні близько $13 трлн. ВВП Китаю при цьому сьогодні $17,7 трлн.

Не набагато більше.

Досить ризиковано, але якщо згадати, що обслуговування держборгу Китаю коштує приблизно 2,5%-2.9% річних (залежно від терміну погашення облігацій).

Коли темпи зростання економіки знижуються до 3% на рік, а валовий борг перевищує 300% річних, виникають серйозні ризики параду внутрішніх дефолтів

То коли у Вас економіка зростає на 10% на рік Ви сміливо можете позичати під 2,5% річних суму в розмірі 100% ВВП і навіть 200%.

Але коли темпи зростання економіки знижуються до 3% на рік, а валовий борг перевищує 300% річних, виникають серйозні ризики параду внутрішніх дефолтів і проблем з обслуговуванням боргу самого Китаю.

8. Гонитва озброєнь

Китай відкрито заявляє про свої претензії на Тайвань та готується до прямого військового зіткнення.

Невдалий досвід Росії змусив Китай переглянути свої плани та збільшити витрати на озброєння.

Зокрема, на 2022 рік експерти оцінюють реальний військовий бюджет Китаю в $229 млрд дол.

Зі зростанням до 2030 року до $400 млрд.

Джерело — бюджет Китаю, який уже починає тріщати по швах.

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9. Проблеми із наповненням бюджету

Тиждень тому з'явилася новина про те, що дефіцит бюджету Китаю вже перевищив $1 трлн (25% бюджету).

Ключова причина — боротьба Китаю з ковідом та наслідки цієї боротьби для економіки.

Сукупні доходи населення та бюджетів державних фондів за перші 11 місяців поточного року становили 18,6 трлн юанів. Це на 3% менше, ніж роком раніше

Доходи від податку на нерухомість за перші 11 місяців року впали на 23,8% порівняно з тим самим періодом 2021 року.

Отже, склавши всі 9 причин разом ми можемо очікувати в Китаї "ідеальний шторм", який, перетворившись на цунамі, перекинеться на весь світ, адже частка Китаю у світовій економіці становить 18,5%!

Легко не буде нікому!)

Але – "попереджений, значить озброєний!".

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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