США внесуть понад 30 китайських технологічних компаній до санкційного списку

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначають, що такі обмеження не дозволять США торгувати з цими компаніями, зокрема з Yangtze Memory Technologies. Так американським компаніям буде заборонено продавати технології китайським компаніям із санкційного списку, якщо вони не мають спеціальної експортної ліцензії від міністерства торгівлі.

Під час брифінгу в Пекіні в середу речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що "США політизували та озброїли економічне співробітництво". Він зазначив, що дії Штатів порушили ланцюги постачання. Так, за його словами, Китай вживе заходів для захисту прав своїх компаній.

Представник компанії Yangtze Memory Technologies відмовився надавати виданню коментарі.

У жовтні адміністрація Байдена вже оприлюднювала список низки обмежень, які скорочували можливості Китаю купувати напівпровідники та обладнання для виробництва мікросхем. Також міністерство торгівлі США внесло понад 30 китайських компаній, включно з Yangtze Memory Technologies, до списку "неперевірених імпортерів" американської продукції. Упродовж 60 місяців ці компанії мали довести, що їхня діяльність не шкодить нацбезпеці Штатів.

Довідка: Yangtze Memory Technologies - найбільший китайський виробник напівпровідників 3D NAND. Вони виробляють мікросхеми пам'яті, які є частинами смартфонів та інших комп'ютерних пристроїв. Yangtze Memory Technologies конкурує з такими компаніями, як-от Samsung Electronics Co.

12 грудня президент США Джо Байден повідомив, що темпи рівня економічного зростання Америки у 2022 році можуть вперше перевищити динаміку економіки Китаю.