Байден: Економіка США може випередити Китай за рівнем зростання вперше з 1976 року
Темпи рівня економічного зростання Америки у 2022 році можуть вперше перевищити динаміку економіки Китаю
Про це у twitter написав президента США Джо Байдена.
З посиланням на незалежних експертів він зазначив, що цього року економіка США може зростати швидше, ніж економіка Китаю.
"Такого не було з 1976 року", - додав Байден.
У травні подібний прогноз зробили аналітики Bloomberg. Вони пов'язали таку динаміку з COVID-обмеженнями в Китаї, зниженням роздрібного продажу та промислового виробництва, через що відбудеться "зміна ролей з потенційними політичними наслідками як у Пекіні, так і у Вашингтоні".
Експерти зазначали, що друга за величиною економіка світу зросте лише на 2%. Для порівняння, валовий внутрішній продукт США мав зрости на 2,8%.
- 26 листопада в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, почались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Вже 7 грудня Китай послабив обмеження для боротьби з COVID-19 на тлі протестів.
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