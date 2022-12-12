Про це у twitter написав президента США Джо Байдена.

З посиланням на незалежних експертів він зазначив, що цього року економіка США може зростати швидше, ніж економіка Китаю.

"Такого не було з 1976 року", - додав Байден.

У травні подібний прогноз зробили аналітики Bloomberg. Вони пов'язали таку динаміку з COVID-обмеженнями в Китаї, зниженням роздрібного продажу та промислового виробництва, через що відбудеться "зміна ролей з потенційними політичними наслідками як у Пекіні, так і у Вашингтоні".

Експерти зазначали, що друга за величиною економіка світу зросте лише на 2%. Для порівняння, валовий внутрішній продукт США мав зрости на 2,8%.

26 листопада в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, почались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Вже 7 грудня Китай послабив обмеження для боротьби з COVID-19 на тлі протестів.

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