У Шанхаї масові протести проти жорстких обмежень через COVID-19

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження. CNBC зазначає, що китайська влада заперечує це.

У виданні наголосили, що пожежа викликала хвилю громадської непокори, безпрецедентну для материкового Китаю з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

Люди виступили проти локдауну в Урумчі та всьому Китаї, а також підняли білі аркуші як знак протесту проти китайської цензури. Зазначається, що група людей почала виступати проти Комуністичної партії та безпосередньо Сі Цзіньпіна. Поліція час від часу намагалась розігнати протестувальників.

CNBC відзначає, що 4 млн жителів Урумчі знаходяться на одному з найдовших карантинів у Китаї - їм заборонено покидати свої будинки 100 днів. Сі Цзіньпін заявив, що це необхідні обмеження, аби не допустити перенавантаження системи охорони здоров'я.

У Китаї фіксують нові добові рекорди за кількістю інфікованих на коронавірус, лише за 25 листопада у Китаї зафіксували 35 183 нові випадки інфікування COVID-19.

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