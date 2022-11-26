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Китай б'є добові рекорди за кількістю хворих на коронавірус

26 листопада, 2022 субота
11:22
Світ Китай

У Китаї третій день поспіль фіксують нові добові рекорди за кількістю інфікованих на коронавірус, лише за 25 листопада у Китаї зафіксували 35 183 нових випадків інфікування COVID-19

Про це пише Reuters із посиланням на дані Національної комісії охорони здоров’я країни, оприлюднені 26 листопада.

Зазначається, що 25 листопада Китай повідомив про 35 183 нових інфікування COVID-19, з яких 3 474 були симптомами, а 31 709 були безсимптомними. Днем раніше у КНР зафіксували 32 943 інфікованих коронавірусом.

Випадки інфікування коронавірусом зафіксували майже в усіх провінціях Китаю, у п’ятницю в кожній з провінцій Хебей, Сичуань, Шаньсі та Цінхай було зареєстровано більше тисячі нових випадків. Утім, основну кількість нових випадків зареєстрували в Чунціні та Гуанчжоу.

Згідно з офіційною статистикою, ніхто з них не помер внаслідок хвороби. Кількість летальних випадків у країні залишилася на цифрі 5232.

  • 11 листопада китайська влада вирішила послабити певні обмеження щодо ковіду, зокрема кількість карантинних днів для мандрівників. Також влада Китаю скасувала ідентифікацію та ізоляцію тих, хто контактував з потенційно хворою на ковід людиною.

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Китай
Коронавірус
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