Китай б'є добові рекорди за кількістю хворих на коронавірус
У Китаї третій день поспіль фіксують нові добові рекорди за кількістю інфікованих на коронавірус, лише за 25 листопада у Китаї зафіксували 35 183 нових випадків інфікування COVID-19
Про це пише Reuters із посиланням на дані Національної комісії охорони здоров’я країни, оприлюднені 26 листопада.
Зазначається, що 25 листопада Китай повідомив про 35 183 нових інфікування COVID-19, з яких 3 474 були симптомами, а 31 709 були безсимптомними. Днем раніше у КНР зафіксували 32 943 інфікованих коронавірусом.
Випадки інфікування коронавірусом зафіксували майже в усіх провінціях Китаю, у п’ятницю в кожній з провінцій Хебей, Сичуань, Шаньсі та Цінхай було зареєстровано більше тисячі нових випадків. Утім, основну кількість нових випадків зареєстрували в Чунціні та Гуанчжоу.
Згідно з офіційною статистикою, ніхто з них не помер внаслідок хвороби. Кількість летальних випадків у країні залишилася на цифрі 5232.
- 11 листопада китайська влада вирішила послабити певні обмеження щодо ковіду, зокрема кількість карантинних днів для мандрівників. Також влада Китаю скасувала ідентифікацію та ізоляцію тих, хто контактував з потенційно хворою на ковід людиною.
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