Китай б'є добові рекорди за кількістю хворих на коронавірус

Про це пише Reuters із посиланням на дані Національної комісії охорони здоров’я країни, оприлюднені 26 листопада.

Зазначається, що 25 листопада Китай повідомив про 35 183 нових інфікування COVID-19, з яких 3 474 були симптомами, а 31 709 були безсимптомними. Днем раніше у КНР зафіксували 32 943 інфікованих коронавірусом.

Випадки інфікування коронавірусом зафіксували майже в усіх провінціях Китаю, у п’ятницю в кожній з провінцій Хебей, Сичуань, Шаньсі та Цінхай було зареєстровано більше тисячі нових випадків. Утім, основну кількість нових випадків зареєстрували в Чунціні та Гуанчжоу.

Згідно з офіційною статистикою, ніхто з них не помер внаслідок хвороби. Кількість летальних випадків у країні залишилася на цифрі 5232.

11 листопада китайська влада вирішила послабити певні обмеження щодо ковіду, зокрема кількість карантинних днів для мандрівників. Також влада Китаю скасувала ідентифікацію та ізоляцію тих, хто контактував з потенційно хворою на ковід людиною.

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