Китай послаблює ковідні обмеження

Про це інформує Barrons.

Зазначають, що тепер мандрівникам необхідно буде проводити на карантині вісім днів, а не 10. Утім, ті хто щойно прибув до країни, усе одно повинні здати шість ПЛР-тестів, як і було раніше. Також упродовж восьми днів на карантині ці люди не зможуть вільно виходити на вулицю.

Також влада Китаю скасувала ідентифікацію та ізоляцію тих, хто контактував з потенційно хворою на ковід людиною.

Крім того, від людей вимагатимуть лише один негативний тест на коронавірус, який буде зроблений протягом 48 годин після посадки на рейс до Китаю. Раніше таких тестів потрібно було два.

Нові правила враховують "важливий діловий персонал" і "спортивні групи". Тепер їм дозволено пропускати карантин, поки вони перебувають у захищеному від вірусів замкненому середовищі.

Також додали, що скасовується механізм "вимикача", коли певні рейси закривали після того, як у частини пасажирів виявляли позитивний тест на коронавірус.

26 жовтня стало відомо, що в Китаї розпочали використовувати інгаляційну вакцину проти коронавірусу.