Про це він написав у фейсбуці.

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках", - наголосив він.

У КМДА також підтвердили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві застосовуються екстрені відключення світла.

"Стабілізаційні графіки наразі не діють. ДТЕК "Київські електромережі" дякує мешканцям міста за розуміння та помірне споживання електроенергії", - додають там.

Як відомо, у п'ятницю, 11 листопада, на всій території України запровадили планові відімкнення електроенергії. Найбільший обсяг обмежень ввели у Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться за кілька днів.

У ніч з 10 на 11 листопада російський агресор завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.

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