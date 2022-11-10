Планові вимкнення електроенергії 11 листопада: найбільше обмежень введуть у Києві та 5 областях
У п'ятницю, 11 листопада, на всій території України запровадять планові відімкнення електроенергії. Найбільший обсяг обмежень введуть у місті Київ, а також Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях
Про це повідомили в НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo
Режим планових відключень діятиме:
З 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
З 15:00 до 20:00 – в усіх інших областях України.
Аварійних обмежень споживання електроенергії наразі не передбачають. Графіки вимкнень у районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).
В Укренерго надалі закликають українців ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
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Голова Укренерго Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться за кілька днів
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Як зазначила міністр економіки Юлія Свириденко під час візиту до США, віялові відключення електроенергії, які стали результатом російських ракетних атак, можуть призвести до більшого скорочення ВВП у 2022 році, ніж прогнозувалося раніше
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