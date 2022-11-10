Про це повідомили в НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo

Режим планових відключень діятиме:

З 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 15:00 до 20:00 – в усіх інших областях України.

Аварійних обмежень споживання електроенергії наразі не передбачають. Графіки вимкнень у районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

В Укренерго надалі закликають українців ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться за кілька днів

Як зазначила міністр економіки Юлія Свириденко під час візиту до США, віялові відключення електроенергії, які стали результатом російських ракетних атак, можуть призвести до більшого скорочення ВВП у 2022 році, ніж прогнозувалося раніше

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb