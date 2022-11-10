Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко під час візиту до США, передає Reuters.

Свириденко заявила, що люди та підприємства у Києві стикаються з відключеннями електрики по шість і більше годин на день, що позначається на економічній ефективності.

"Проблема в тому, що компанії не працюють. Якщо відключення електроенергії продовжуватимуться протягом наступних кількох тижнів, ВВП може впасти ще більше", - сказала вона, пославшись на оцінки міністерства, згідно з якими обсяг виробництва у жовтні впав на 39% після скорочення 35% у період із серпня по вересень.

Свириденко, який прибула до Вашингтона на зустріч із високопоставленими офіційними особами США, повідомила журналістам, що уряд України, намагається досягти скорочення витрат за рахунок скорочення персоналу та приватизації невеликих державних підприємств, однак потребуватиме подальшої фінансової підтримки іноземних партнерів.

Наступного року доходи Держбюджету передбачають 1,3 трлн грн, видатки – 2,5 трлн гривень. Прогнозований дефіцит становить понад 1,2 млрд грн.

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