Верховна Рада прийняла Держбюджет на 2023 рік
3 листопада Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2023 рік після другого читання та в цілому
Про це інформує народний депутат України IX скликання Ярослав Железняк.
"Парламент прийняв Держбюджету на 2023 рік у другому читанні та в цілому", - написав Железняк.
Підтримали це рішення 295 депутатів, 35 - утрималися.
По фракціях:
- Слуга народу - 211
- Європейська Солідарність - 0
- Батьківщина - 0
- Платформа за життя та мир - 18
- За майбутнє - 15
- Голос - 10
- Довіра - 16
- Відновлення України - 15
- Позафракційні - 10.
"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд", - додав нардеп.
- Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про Державний бюджет України на 2023 рік (№8000). На пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн – це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.
- Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії – зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, планується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії, виняток – силові структури. Видатки на утримання органів держвлади буде скорочено на 11,6 млрд грн порівняно з 2022 роком.
- Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що уряд залишив усі податки на прибуток або доходи на наступний рік без змін, щоб не провокувати український бізнес до зміни податкового резидентства.
- У проєкті Держбюджету на 2023 рік закладено кошти на традиційну весняну індексацію пенсіонерам.
- Підтримка внутрішньо переміщених українців та оплата протезування - є одним із пріоритетів для Мінсоцполітики у 2023 році.
- 18 жовтня Верховна Рада України збільшила фінансування національної безпеки та оборони ще на 386,9 млрд гривень. За це віддали свої голоси 318 народних депутатів.
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує видатки загального фонду державного бюджету на 2022 рік на більш ніж 386 млн гривень шляхом здійснення додаткових внутрішніх запозичень.
- 31 жовтня Кабінет міністрів України затвердив проєкт Державного бюджету на 2023 рік до другого читання.
- Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" висловлювали своє обурення проєктом Державного бюджету на 2023 рік, який готували до другого читання.
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