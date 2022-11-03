Верховна Рада прийняла Держбюджет на 2023 рік

Про це інформує народний депутат України IX скликання Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв Держбюджету на 2023 рік у другому читанні та в цілому", - написав Железняк.

Підтримали це рішення 295 депутатів, 35 - утрималися.

По фракціях:

Слуга народу - 211

Європейська Солідарність - 0

Батьківщина - 0

Платформа за життя та мир - 18

За майбутнє - 15

Голос - 10

Довіра - 16

Відновлення України - 15

Позафракційні - 10.

"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд", - додав нардеп.

Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про Державний бюджет України на 2023 рік (№8000). На пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн – це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.

Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії – зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, планується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії, виняток – силові структури. Видатки на утримання органів держвлади буде скорочено на 11,6 млрд грн порівняно з 2022 роком.

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що уряд залишив усі податки на прибуток або доходи на наступний рік без змін, щоб не провокувати український бізнес до зміни податкового резидентства.

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Підтримка внутрішньо переміщених українців та оплата протезування - є одним із пріоритетів для Мінсоцполітики у 2023 році.

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