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Серед пріоритетів бюджету-2023 будуть допомога переселенцям і оплата протезування, - Мінсоцполітики

3 жовтня, 2022 понедiлок
17:01
Економіка бюджет

Підтримка внутрішньо переміщених українців та оплата протезування - є одним із пріоритетів для Мінсоцполітики у 2023 році

Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

"Як і на поточний рік, в бюджеті на наступний рік закладено майже 60 млрд гривень на соціальну підтримку внутрішньо переміщених осіб. Для того, щоб максимально покрити всі потреби людей, які цього потребують", - сказала Марчак.

Також важливим для бюджету-2023 є забезпечення людей з інвалідністю засобами реабілітації.

"Ми вдячні Міністерству фінансів, за те, що Мінфін пішов нам на зустріч при плануванні бюджету і видатки на закупівлю протезів з Державного бюджету збільшено більш ніж вдвічі на наступний рік. І це ми не говоримо про ті видатки, які ми плануємо разом з нашими міжнародними партнерами, з якими ми активно працюємо", - додала заступниця міністра.

Марчак наголосила, що пріоритетними є й захист людей, які можуть опинитися за межею бідності, малозахищеного населення та підтримка пенсіонерів: "Пенсійний фонд забезпечений фінансуванням з Державного бюджету на наступний рік, тому ми не бачимо підстав для якихось хвилювань з боку людей похилого віку в цій частині".

  • Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про державний бюджет України на 2023 рік (№8000). На пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн – це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.
  • Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії – зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, планується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії, виняток – силові структури. Видатки на утримання органів держвлади буде скорочено на 11,6 млрд грн порівняно з 2022 роком. 
  • Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що уряд залишив усі податки на прибуток або доходи на наступний рік без змін, щоб не провокувати український бізнес до зміни податкового резидентства.

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