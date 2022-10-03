Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

"Як і на поточний рік, в бюджеті на наступний рік закладено майже 60 млрд гривень на соціальну підтримку внутрішньо переміщених осіб. Для того, щоб максимально покрити всі потреби людей, які цього потребують", - сказала Марчак.

Також важливим для бюджету-2023 є забезпечення людей з інвалідністю засобами реабілітації.

"Ми вдячні Міністерству фінансів, за те, що Мінфін пішов нам на зустріч при плануванні бюджету і видатки на закупівлю протезів з Державного бюджету збільшено більш ніж вдвічі на наступний рік. І це ми не говоримо про ті видатки, які ми плануємо разом з нашими міжнародними партнерами, з якими ми активно працюємо", - додала заступниця міністра.

Марчак наголосила, що пріоритетними є й захист людей, які можуть опинитися за межею бідності, малозахищеного населення та підтримка пенсіонерів: "Пенсійний фонд забезпечений фінансуванням з Державного бюджету на наступний рік, тому ми не бачимо підстав для якихось хвилювань з боку людей похилого віку в цій частині".

Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про державний бюджет України на 2023 рік (№8000). На пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн – це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.

Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії – зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, планується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії, виняток – силові структури. Видатки на утримання органів держвлади буде скорочено на 11,6 млрд грн порівняно з 2022 роком.

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що уряд залишив усі податки на прибуток або доходи на наступний рік без змін, щоб не провокувати український бізнес до зміни податкового резидентства.

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