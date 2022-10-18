Про це інформують на сайті Верховної Ради України.

Сьогодні влада країни прийняла закон про внесення змін до Державного бюджету на 2022 рік.

"Цим законом, серед іншого, за загальним фондом державного бюджету вкотре впродовж поточного року збільшені бюджетні призначення окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету - суб’єктам сектору національної безпеки та оборони загалом на 386,9 млрд грн", – повідомляється у ВР.

Підтримали зміни 318 народних депутатів.

Зокрема виділили 365,16 млрд грн Міністерству оборони, 12,9 млрд – МВС, ще 3,74 млрд Службі безпеки, українській розвідці – 3,17 млрд, Держспецзв'язку – 1,25 млрд, Управлінню державної охорони – 59 млн та 45 млн гривень Службі зовнішньої розвідки.

Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про державний бюджет України на 2023 рік (№8000). На пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн – це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.

Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії – зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, планується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії, виняток – силові структури. Видатки на утримання органів держвлади буде скорочено на 11,6 млрд грн порівняно з 2022 роком.

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що уряд залишив усі податки на прибуток або доходи на наступний рік без змін, щоб не провокувати український бізнес до зміни податкового резидентства.

У проєкті Держбюджету на 2023 рік закладено кошти на традиційну весняну індексацію пенсіонерам.

Підтримка внутрішньо переміщених українців та оплата протезування - є одним із пріоритетів для Мінсоцполітики у 2023 році.

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