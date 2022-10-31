Кабмін затвердив проєкт Держбюджету на 2023 рік до другого читання

Про це пише прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Тепер очікуємо на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді", – написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію - 3,2% замість 4,6%. Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонується збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн. А видатки передбачені на рівні 2,6 трлн грн.

"Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що пріоритетом країни наступного року є безпека й оборона.

"Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трлн грн, це понад 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно коштом внутрішніх ресурсів", – зауважив глава уряду.

Шмигаль пише: дефіцит Держбюджету 2023 року становитиме понад 20% ВВП.

"Будемо покривати його коштом допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес", – додав Шмигаль.