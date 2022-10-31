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Кабмін затвердив проєкт Держбюджету на 2023 рік до другого читання

31 жовтня, 2022 понедiлок
19:25
Економіка Бюджет 2023

31 жовтня Кабінет міністрів України затвердив проєкт Державного бюджету на 2023 рік до другого читання

Про це пише прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Тепер очікуємо на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді", – написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію - 3,2% замість 4,6%. Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонується збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн. А видатки передбачені на рівні 2,6 трлн грн.

"Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що пріоритетом країни наступного року є безпека й оборона.

"Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трлн грн, це понад 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно коштом внутрішніх ресурсів", – зауважив глава уряду.

Шмигаль пише: дефіцит Держбюджету 2023 року становитиме понад 20% ВВП.

"Будемо покривати його коштом допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес", – додав Шмигаль.

  • Кабінет Міністрів на засіданні 13 вересня затвердив законопроєкт про Державний бюджет України на 2023 рік (№8000). На пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту передбачається виділити понад 800 млрд грн – це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету.
  • Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії – зменшення видатків на органи державної влади. Зокрема, планується зменшити кількість чиновників, урізати зарплати та премії, виняток – силові структури. Видатки на утримання органів держвлади буде скорочено на 11,6 млрд грн порівняно з 2022 роком. 
  • Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що уряд залишив усі податки на прибуток або доходи на наступний рік без змін, щоб не провокувати український бізнес до зміни податкового резидентства.
  • У проєкті Держбюджету на 2023 рік закладено кошти на традиційну весняну індексацію пенсіонерам. 
  • Підтримка внутрішньо переміщених українців та оплата протезування - є одним із пріоритетів для Мінсоцполітики у 2023 році.  
  • 18 жовтня Верховна Рада України збільшила фінансування національної безпеки та оборони ще на 386,9 млрд гривень. За це віддали свої голоси 318 народних депутатів.
  • Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує видатки загального фонду державного бюджету на 2022 рік на більш ніж 386 млн гривень шляхом здійснення додаткових внутрішніх запозичень. 

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Суспільство
Україна
Кабмін
державний бюджет
Денис Шмигаль
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