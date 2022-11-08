Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він каже, що графіки відключення у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Сумській областях стануть комфортнішими, якщо не буде нових атак на енергетичну інфраструктуру.

Він зазначив, що на Київщині та Харківщині ситуація найскладніша, тож "Укренерго" вимушені застосовувати ще й аварійні відключення. За його словами, у цих регіонах дефіцит потужності в середньому перевищує 1000 МВт.

Кудрицький наголосив, що головним завданням "Укренерго" залишається відновлення магістральної мережі в центральному та північному регіонах, щоб обсяги потужності, яких вони потребують, передати з інших регіонів.

Кудрицький також зазначив, що сподівається на додаткові інструменти забезпечення енергопостачання та збільшення пропускної спроможності енергомережі, особливо в Києві та області. Він наголосив, що енергетики роблять все аби не допустити блекауту, проте необхідно бути готовими до найгіршого.

"І місцева влада, й енергетики просто зобов'язані готуватися до будь-якого сценарію, включаючи найбільш песимістичний - це блекаут. Наскільки ймовірним є цей сценарій, залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати, але ми, енергетики, робитимемо все, щоб не допустити таких сценаріїв", - каже голова "Укренерго".

У ДТЕК заявили, що аварійні відключення світла триватимуть ще пару тижнів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb