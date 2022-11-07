У ДТЕК заявили, що аварійні відключення світла триватимуть іще пару тижнів
В Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати ще два тижні
Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів під час телемарафону.
"У центральному та північному регіонах великий дефіцит електроенергії, тому є не лише графіки погодинних відключень, а й графіки аварійних відключень. Київ та Київська область також у цьому списку. Якщо не буде обстрілів нових і руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом - протягом наступних двох тижнів", - сказав Сахарук.
Він повідомив, що компанії не вдається заощаджувати електроенергію для стабілізації енергосистеми, тому що люди починають займатися всіма домашніми справами у проміжках між відключеннями.
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