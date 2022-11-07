Про це в ефірі телемарафону розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, передає Укрінформ.

При цьому міський голова запевнив, що Житомир дає собі ради в ситуації, що склалася.



"Роботу деяких підстанцій за такий час неможливо відновити, бо йдеться про обладнання, яке треба замовляти, і дуже довго чекати виробництва. Але Житомир живе. Ми скоротили випуск електротранспорту в три рази. Освітлення в місті вмикаємо тільки на 30% від потужності, тобто в принципі працює кожен третій ліхтар. Ми з обленерго чітко регулюємо вечірні і ранкові піки. Наприклад, подачу води на очисні споруди ми в денний час скорочуємо для того, щоб зменшити енергоспоживання і запускаємо після того, як минають піки. Це ніяк не впливає на подачу води в місті", - зазначив Сухомлин.



За його словами, частина промислових підприємств міста, які споживають багато електроенергії, перейшли на роботу в нічний час та у вихідні. Звісно, мають місце й стабілізаційні вимкнення в оселях громадян, але лише на кілька годин і за графіком, запевнив мер.



"Ми на позачерговій сесії (міської ради. – ред.) виділили кошти на закупівлю генераторів великої потужності для того, щоб забезпечити роботу водоканалу і теплокомуненерго. У разі критичної ситуації, коли деякий час може не бути електроенергії в місті, ці підприємства зможуть подавати воду і тепло в будинки житомирян. Звісно, не цілодобово, а 5-8 годин на добу", - додав міський голова.



У разі надзвичайної ситуації школи і дитсадки міста працюватимуть як пункти обігріву. У Житомирі планують облаштувати 36 таких пунктів, кожен із яких забезпечать генератором.

10 жовтня російські загарбники завдали удару по енергетичній інфраструктурі Житомирщини.

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