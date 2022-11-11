РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області

Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області. Жертв немає. Працюють рятувальні служби", - пише Борзов.

Повітряна тривога на Вінниччині тривала у період 02:21 – 03:55.

У ніч з 10 на 11 листопада жителі Харкова та Миколаєва чули вибухи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb