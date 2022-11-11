У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи
У ніч з 10 на 11 листопада жителі Харкова та Миколаєва чули вибухи
Про це повідомляють жителі Харкова та Миколаєва.
Вибухи прогриміли близько опівночі, коли у місті та області оголосили повітряну тривогу. Сирена про відбій прозвучала о 00:53, але офіційних коментарів поки немає.
О 3:08 вибухи чули вже жителі Миколаєва. Паралельно з цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. О 3:50 дали відбій.
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