У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи

Про це повідомляють жителі Харкова та Миколаєва.

Вибухи прогриміли близько опівночі, коли у місті та області оголосили повітряну тривогу. Сирена про відбій прозвучала о 00:53, але офіційних коментарів поки немає.

О 3:08 вибухи чули вже жителі Миколаєва. Паралельно з цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. О 3:50 дали відбій.

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