Китай послаблює обмеження для боротьби з COVID-19 на тлі протестів

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву, опубліковану державною телекомпанією CCTV.

Зазначається, що Державна рада Китаю оприлюднила 10 нових правил, які послаблюють деякі обмеження. Насамперед вони дозволять домашній карантин і значною мірою скасовують практику застосування QR-коду здоров'я, який був обов'язковим для входу до більшості громадських місць.

"Але це перша офіційна зміна у політиці щодо COVID-19 на національному рівні - помітний поворот з боку Пекіна, який протягом останніх трьох років наполягав на тому, що непохитні обмеження - єдиний ефективний спосіб викорінити надзвичайно заразний вірус", - йдеться в матеріалі.

Уряд Китаю запроваджує дозвіл на проходження періоду карантину в домашніх умовах для безсимптомних пацієнтів чи пацієнтів з легкими симптомами.

За новими правилами владі також заборонено блокувати пожежні сходи, входи до квартир чи будинків та інші виходи, тому жителі можуть евакуюватися і за необхідності звертатися по медичну допомогу.

Також послаблюються обмеження щодо застосування QR-кодів на мобільних телефонах для відстежування здоров’я людей. З початку пандемії Китай використовував коди здоров’я на мобільних телефонах для відстеження стану здоров’я людей. Колір цих кодів – червоний, бурштиновий або зелений – вирішує, чи можуть користувачі виходити з дому, користуватися громадським транспортом і заходити в громадські місця, чи потенційно потрібно перебувати на карантині.

26 листопада в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, почались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19.

Також за публікацією Reuters відомо, що Китай б'є добові рекорди за кількістю хворих на коронавірус.

27 листопада BBC повідомляла, що у Китаї посилилися масові протести: вимагають відставки Сі Цзіньпіна. 1 грудня Reuters повідомили, що Китай планує послабити обмеження щодо COVID-19 через протести у країні.

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