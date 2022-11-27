Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що тисячі протестувальників вийшли на вулиці Шанхаю, щоб виступити проти урядових заходів щодо боротьби з ковідом, при цьому протестувальники почали висувати й політичні антиурядові гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!".

У BBC підкреслили, що подібні гасла незвичні для Китаю, де будь-яка пряма критика уряду та глави держави, може завершитися в'язницею. У коментарі виданню один з учасників протесту розповів, що був "шокований і схвильований", коли побачив людей на вулицях. За його словами, це перший випадок таких масштабних акцій у Китаї.

"Уряд, схоже, сильно недооцінив невдоволення політикою "нульового ковіду", яку пов'язують саме з Сі Цзіньпіном, який нещодавно пообіцяв, що вона діятиме й надалі", - йдеться в матеріалі.

Як наголошує ВВС, у ході протестів були й сутички з правоохоронцями. Один з учасників акції повідомив, що його друга побили поліціянти, а двох інших оббризкали перцевим аерозолем.

26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, почались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. ЗМІ повідомили, що протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження. CNBC зазначає, що китайська влада заперечує це. пожежа викликала хвилю громадської непокори, безпрецедентну для материкового Китаю з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

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