У китайській провінції Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID

Про це повідомляє Reuters.

"За оцінками, пік хвороби у Чжецзяні настане раніше, період високого рівня захворюваності настане приблизно в день Місячного Нового року, під час чого щоденна кількість захворювань сягне 2 мільйонів", - йдеться у заяві місцевої влади.

Також зазначається, що серед 13 583 випадків, коли хворі потрапляли у лікарню, в одного пацієнта були тяжкі симптоми викликані COVID, а ще 242 випадки тяжкого та критичного стану були викликані супутніми хворобами.

Китайський центр по контролю та профілактиці захворювань повідомляє, що не зважаючи на такі показники, країна не повідомляла про випадки смертей з п'ятниці. Зазначається, що загальнонаціональні дані по захворюваності в Китаї стали неповними, оскільки Національна комісія охорони здоров'я перестала повідомляти про випадки безсимптомного протікання хвороби. Нараз уряд повідомляє виключно про смерті, викликані пневмонією та легеневою недостатністю.

У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу", яка спричинила протести по всій країні.

Система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19.

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