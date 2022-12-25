У китайській провінції Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID
У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться
Про це повідомляє Reuters.
"За оцінками, пік хвороби у Чжецзяні настане раніше, період високого рівня захворюваності настане приблизно в день Місячного Нового року, під час чого щоденна кількість захворювань сягне 2 мільйонів", - йдеться у заяві місцевої влади.
Також зазначається, що серед 13 583 випадків, коли хворі потрапляли у лікарню, в одного пацієнта були тяжкі симптоми викликані COVID, а ще 242 випадки тяжкого та критичного стану були викликані супутніми хворобами.
Китайський центр по контролю та профілактиці захворювань повідомляє, що не зважаючи на такі показники, країна не повідомляла про випадки смертей з п'ятниці. Зазначається, що загальнонаціональні дані по захворюваності в Китаї стали неповними, оскільки Національна комісія охорони здоров'я перестала повідомляти про випадки безсимптомного протікання хвороби. Нараз уряд повідомляє виключно про смерті, викликані пневмонією та легеневою недостатністю.
- У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.
- Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.
- 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
- 7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу", яка спричинила протести по всій країні.
- Система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19.
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