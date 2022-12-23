Китай готується до нового піку заражень COVID-19

Про це повідомили в Reuters.

Зазначається, що Китай очікує пік зараження на COVID-19 упродовж тижня, одночасно влада КНР прогнозує додаткове навантаження на систему охорони здоров’я країни.

Це сталося попри те, що урядовці применшують тяжкість захворювання та продовжують повідомляти, що нових смертей від ковіду немає.

22 грудня в Китаї поінформували про менш як 4000 нових локальних випадків COVID із симптомами по всій країні, а третій день поспіль не було смертей від коронавірусу.

Британська компанія з обробки даних про здоров’я Airfinity зазначила, що інфікування в Китаї, ймовірно, буде перевищувати мільйон на день, а смертельні випадки – понад 5000 на день. і це "різкий контраст" з офіційними китайськими даними.

Шанхайська лікарня підрахувала, що половина з 25 млн людей у місті заразиться до кінця наступного тижня. Експерти кажуть, наступного року Китай може зіткнутися з понад мільйоном смертей від COVID.

Різка зміна політики Китаю застала крихку систему охорони здоров’я непідготовленою: лікарні намагалися знайти ліжка та кров, аптеки – ліки, а влада поспішала будувати клініки.

Всесвітня організація охорони здоров’я не отримувала від Китаю жодних даних щодо нових випадків госпіталізації через COVID-19 після скасування Пекіном політики нульового поширення.

У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

У листопаді 2022 року експорт та імпорт Китаю знизився найшвидшими темпами за останні 2,5 роки. На це вплинула епідемія COVID-19, низький попит та падіння вартості нерухомості в КНР.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb