Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що наразі деякі міста знімають блокування, введені через хворобу, та що буде зменшене масове тестування на COVID-19 місцевих жителів. За інформацією Reuters, ледь не одразу після початку протестів міська влада оголосила про зменшення обмежень у деяких районах Гуанчжоу. В одному окрузі навіть наголосили на можливості відкрити школи та громадські заклади.

Видання відзначає, що органи охорони здоров'я регіону не називають протести причиною послаблення обмежень, а китайський чиновник заявив, що рівень захворюваності слабшає, хоча і лишається високим.

Reuters зазначає, що великий прогрес для Китаю, оскільки раніше масові блокування міст та громадських місць відбувалися навіть після одного випадку захворювання на COVID-19.

У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

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