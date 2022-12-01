Китай планує послабити обмеження щодо COVID-19 через протести у країні, - Reuters
Китай планує найближчими днями оголосити про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що наразі деякі міста знімають блокування, введені через хворобу, та що буде зменшене масове тестування на COVID-19 місцевих жителів. За інформацією Reuters, ледь не одразу після початку протестів міська влада оголосила про зменшення обмежень у деяких районах Гуанчжоу. В одному окрузі навіть наголосили на можливості відкрити школи та громадські заклади.
Видання відзначає, що органи охорони здоров'я регіону не називають протести причиною послаблення обмежень, а китайський чиновник заявив, що рівень захворюваності слабшає, хоча і лишається високим.
Reuters зазначає, що великий прогрес для Китаю, оскільки раніше масові блокування міст та громадських місць відбувалися навіть після одного випадку захворювання на COVID-19.
- У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.
- Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.
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