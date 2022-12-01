Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Китай планує послабити обмеження щодо COVID-19 через протести у країні, - Reuters

Китай планує послабити обмеження щодо COVID-19 через протести у країні, - Reuters

1 грудня, 2022 четвер
15:04
Світ Китай коронавірус

Китай планує найближчими днями оголосити про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що наразі деякі міста знімають блокування, введені через хворобу, та що буде зменшене масове тестування на COVID-19 місцевих жителів. За інформацією Reuters, ледь не одразу після початку протестів міська влада оголосила про зменшення обмежень у деяких районах Гуанчжоу. В одному окрузі навіть наголосили на можливості відкрити школи та громадські заклади.

Видання відзначає, що органи охорони здоров'я регіону не називають протести причиною послаблення обмежень, а китайський чиновник заявив, що рівень захворюваності слабшає, хоча і лишається високим.

Reuters зазначає, що великий прогрес для Китаю, оскільки раніше масові блокування міст та громадських місць відбувалися навіть після одного випадку захворювання на COVID-19.

  • У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.
  • Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Здоров'я
Китай
Коронавірус
COVID-19
Читайте також:
30 листопада, 2022 середа
Ф'юрі образився на слова Усика та пообіцяв при зустрічі відважити йому ляпаса
Віталій Портников
Автор
30 листопада, 2022 середа
Цзян Цземінь вмирає на тлі протестів
Віта Семеренко
29 листопада, 2022 вiвторок
Олімпійська чемпіонка з біатлону з України завершила кар'єру
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
1 грудня
16:08
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Жахнемо патронусом по дементору!
16:05
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав країн-учасниць ОБСЄ визнати Голодомор геноцидом українців
16:04
обмін полоненими. 1 грудня
Україна звільнила ще 50 захисників. Відбувся черговий обмін полоненими
15:57
Інгріда Шимоніте
Санкції проти РФ будуть відчутними, для цього потрібен час, - прем’єрка Литви
15:54
ЗСУ
Влада розширила перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню
15:52
Олексій Данілов
Данілов назвав Путіна та Гітлера сіамськими близнюками
15:49
Високопосадовці митниці блокували вивезення українського зерна до ЄС: СБУ викрила зловмисників з Київщини, Львівщини та Буковини
15:47
Росіяни не зможуть влаштувати в Україні блекаут,- гендиректор ДТЕК
15:40
ЗСУ
Литва передасть Україні зимовий одяг для ЗСУ на 2 млн євро
15:22
на фото мости, які подарувала Україні Франція
Франція передала Україні три мости для відновлення транспортного сполучення на Чернігівщині
15:04
Єврокомісія
Ноутбуки для України: Єврокомісія запустила ініціативу зі збору пристроїв для шкіл і лікарень Україні
15:03
В Україні створять на 100% державну енергетичну компанію
15:02
Новини компаній
Як підготуватись до роботи з криптою: розповів юрист FAVBET
14:53
Михайло Подоляк
Подоляк заявив, що втрати РФ у війні проти України сягають близько 200 тис. осіб убитими й пораненими
14:49
Ексклюзив
Олексій Данілов
Сідати за стіл переговорів з Росією - це недостойно нашого народу, - секретар РНБО Данілов з Київського безпекового форуму
14:45
звільнений Херсон
Мінреінтеграції звітує про відновлення інфраструктури в Херсоні: знову працюють банки, пошта й ДМСУ
14:39
погода
Мокрий сніг або дощ, сильний вітер і помірно холодно: прогноз на 2 грудня від Наталки Діденко
14:22
Сергій Лавров
"Ми і Сталінград бомбили". Лавров знайшов виправдання обстрілу Херсона
14:22
З Одеси до Алжиру відправили 27 тис. тонн української пшениці
14:21
Анонс
Історії війни: Роман Костенко
Ми повернемо Крим: "Історії війни" на Еспресо
14:11
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
З початку вторгнення РФ слідчі Нацполіції відкрили проти російських військових понад 46 тисяч кримінальних справ
14:07
"Пускові установки найкраще б працювали на заході Україні", - голова МО Польщі про Patriot від Німеччини
14:07
OPINION
Петро Олещук
Зернова ініціатива - геостратегічний козир проти російських міфів про жадібний Захід
14:06
Швейцарія
Швейцарія заморозила російські активи на 7,2 млрд євро
14:01
Ексклюзив
Вікторія Нуланд
Путін не повинен досягти своєї мети, зануривши українців у темряву й холод, - Вікторія Нуланд з Київського безпекового форуму
14:00
знищені окупанти з 76-ї десантно-штурмової дивізії
У Міноборони повідомили, що за листопад вдалось знищити найбільшу кількість московитів
13:57
Ексклюзив
НАТО
Ми допоможемо Україні стати повноправним членом Євроатлантичної спільноти, - президент парламентської асамблеї НАТО з Київського безпекового форуму
13:52
У Херсонському районі знайшли нове місце поховань застрелених росіянами людей, - уповноважений з прав людини
13:44
Україна Євросоюз
В уряді Німеччини заявили, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться найближчим часом
13:41
Михайло Подоляк, Офіс президента
Кремль чекав протестів втомленої від України Європи. Подоляк розповів, на що робила ставку Росія
13:39
десантні кораблі рф
У Чорному морі все ще перебуває угруповання кораблів РФ. Генштаб ЗСУ заявив, що загроза ракетного удару зберігається
13:31
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів
13:30
курс долара
В НБУ не бачать підстав для зміни офіційного курсу долара
13:28
Олексій Данілов
Данілов закликав українців не жити в очікуванні ворожого ракетного обстрілу
13:18
Пташки перемоги: чому треба донатити на дрони. Інформаційна підтримка
13:17
Національний музей історії України у Другій світовій війні поповнився новими експонатами із зони бойових дій
13:05
Мінцифра та Amazon Web Services
Мінцифра та Amazon Web Services підписали меморандум: Україна отримає $75 млн підтримки
12:59
Британський інвестор, який намагається відсудити $100 млн в Києва, насправді громадянин РФ
12:50
російські військові окупанти
На Луганщині росіяни щодня відловлюють по пів сотні своїх дезертирів, - Генштаб ЗСУ
12:50
медики
 У Херсоні 3 і 4 грудня медики з Ізраїлю прийматимуть пацієнтів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV