Про це інформує Reuters.

Експорт та імпорт Китаю найбільше знизився за останні два з половиною роки. Падіння, що сталося в листопаді 2022 року, спричинене низьким глобальним і внутрішнім попитом, збоями у виробництві через пандемію та карантинні заходи від COVID-19. Також падіння цін на нерухомість разом із зазначеними чинниками посилили тиск на економіку КНР.

За даними Reuters, спад виявився набагато гіршим, ніж прогнозували ринки. Економісти зазначають, що період скорочення експорту триватиме. Спеціалісти підкреслюють, що нині китайські споживачі та підприємства скорочують свої витрати через агресивні дії центральних банків щодо приборкання інфляції.

Повідомляється, що експорт КНР у листопаді 2022 скоротився на 8,7%, порівнюючи з минулим роком. Раніше експерти прогнозували спад на 3,5%.

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося, що найближчими днями Китай планує оголосити про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

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