Казочка про лідерство КНР у боротьбі з ковідом остаточно випарувалася.

Сі після протестів (читай "чолобитної") послабив обмеження.

Дослідницький американський інститут прогнозує, що хвилі ковіду заберуть у 2023 життя близько мільйона китайців

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Вже через кілька тижнів:

Припаркуватися біля похоронних домів неможливо, а родичі вимушені перевозити померлих на звичайному транспорті.

Вулиці великих міст спустошені, в Шанхаї незвично тихо, як для передноворічної метушні.

Школи переходять на онлайн-навчання, попереджаючи, що це надовго.

А дослідницький американський інститут прогнозує, що хвилі ковіду заберуть у 2023 життя близько мільйона китайців.

Світ вже майже забув, що таке ковід, тим часом КНР, "антиковідний чемпіон", втрачатиме мільйони людей та, схоже, знов буде вимушений закритися. Або ж погодитися на західні вакцини

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Рівень вакцинації залишається рекордно низьким. А перша хвиля, що триватиме до середини січня, вже почалася.

Очікується три хвилі. Друга до середини лютого, та третя — до середини березня.

І поки світ вже майже забув, що таке ковід, КНР, "антиковідний чемпіон", втрачатиме мільйони людей та, схоже, знов буде вимушений закритися. Або ж погодитися на західні вакцини. Бо, як виявилося, невільні люди не здатні винаходити якісні вакцини, і не тільки вакцини

Акурат час поговорити: так хто там буде нестійким у 21 сторіччі: демократії чи таки диктатури?