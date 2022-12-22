Казочка про "лідерство" Китаю у боротьбі з ковідом вмерла
Дослідницький американський інститут прогнозує, що хвилі ковіду заберуть у 2023 життя близько мільйона китайців
Казочка про лідерство КНР у боротьбі з ковідом остаточно випарувалася.
Сі після протестів (читай "чолобитної") послабив обмеження.
Дослідницький американський інститут прогнозує, що хвилі ковіду заберуть у 2023 життя близько мільйона китайців
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Вже через кілька тижнів:
Припаркуватися біля похоронних домів неможливо, а родичі вимушені перевозити померлих на звичайному транспорті.
Вулиці великих міст спустошені, в Шанхаї незвично тихо, як для передноворічної метушні.
Школи переходять на онлайн-навчання, попереджаючи, що це надовго.
А дослідницький американський інститут прогнозує, що хвилі ковіду заберуть у 2023 життя близько мільйона китайців.
Світ вже майже забув, що таке ковід, тим часом КНР, "антиковідний чемпіон", втрачатиме мільйони людей та, схоже, знов буде вимушений закритися. Або ж погодитися на західні вакцини
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Рівень вакцинації залишається рекордно низьким. А перша хвиля, що триватиме до середини січня, вже почалася.
Очікується три хвилі. Друга до середини лютого, та третя — до середини березня.
І поки світ вже майже забув, що таке ковід, КНР, "антиковідний чемпіон", втрачатиме мільйони людей та, схоже, знов буде вимушений закритися. Або ж погодитися на західні вакцини. Бо, як виявилося, невільні люди не здатні винаходити якісні вакцини, і не тільки вакцини
Акурат час поговорити: так хто там буде нестійким у 21 сторіччі: демократії чи таки диктатури?
Про автора: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019 рр.).
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