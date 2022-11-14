США бачать закінчення війни поразкою РФ, а Китай хоче закінчення внічию, - аналітик Їжак
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вважає, що фактор Ірану буде обговорюватися між Байденом та Сі Цзіньпіном у контексті умов закінчення війни в Україні
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У США та Китаю різні погляди, як закінчувати війну в Україні. Для США очевидно, що Росія має програти війну. Китай хоче, щоб війна закінчилася внічию для Росії", - зазначив Їжак.
За словами аналітика, Байден та Сі Цзіньпін будуть обговорювати те, як не допустити початку нової війни протягом століття.
"Запаси зброї на цю війну вже використані й далі світ стає перед питанням: як розподіляти ресурси - на нове економічне зростання, чи на підготовку до нової війни", - пояснив Їжак.
- 10 листопада речниця Білого дому Карін Жан П’єр підтвердила, що Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться напередодні саміту Великої двадцятки.
- У Індонезії на полях саміту G20 президент США Джо Байден зустрічається з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 40.07Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе