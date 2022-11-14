Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У США та Китаю різні погляди, як закінчувати війну в Україні. Для США очевидно, що Росія має програти війну. Китай хоче, щоб війна закінчилася внічию для Росії", - зазначив Їжак.

За словами аналітика, Байден та Сі Цзіньпін будуть обговорювати те, як не допустити початку нової війни протягом століття.

"Запаси зброї на цю війну вже використані й далі світ стає перед питанням: як розподіляти ресурси - на нове економічне зростання, чи на підготовку до нової війни", - пояснив Їжак.

10 листопада речниця Білого дому Карін Жан П’єр підтвердила, що Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться напередодні саміту Великої двадцятки.

У Індонезії на полях саміту G20 президент США Джо Байден зустрічається з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

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