Дістався таки до ТТХ двох найкрутіших українських розробок, які змінюють перебіг бойових дій!

1. Український (вже відомий) морський дрон-камікадзе

2. Авіаційний бойовий дрон Сокіл-300 від КБ ЛУЧ

Отже,

1. Морський дрон:

- Вартість - 10 млн грн ($250 тис.),

- радіус дії — до 400 км,

- дальність ходу – до 800 км,

- бойова частина – до 200 кг,

- швидкість — до 80 км/год.

Для порівняння:

- швидкохідні американські катери берегової охорони, передані Україні, розвивають швидкість до 54 км/год;

- маса бойової частини ракети "Harpoon" складає 225 кілограмів. В української крилатої ракети "Нептун" бойова частина важить 150 кілограмів;

- Відстань Чорноморськ — Севастополь "всього" 292 км.

Дрон оснащений криптозахистом, передає до трьох відеопотоків як HD, має три способи навігації – інерційну навігацію (автопілот), візуальну та супутникову.

Аналогів у інших арміях не знайшов.

Загалом, ідея створення москітного флоту дронів — дуже крута та змінює картину бойових дій в акваторії нашого Чорного Моря!)

Український безпілотник на голову вищий за байрактар, при цьому дешевший. Як бачимо, українські зброярі можуть бути дуже й дуже конкурентними

Сокіл-300

- Призначений для ведення розвідки та завдання ударів на оперативну і тактичну глибину противника,

- маса корисного навантаження - 300 кг,

- озброєння – керовані ракети типу РК-2П, Р2-М та РК-10 з радіусом дії до 10 км,

- вартість — близько $2 млн,

- дальність польоту - 1300 -3300 км,

- Максимальна швидкість - 580 км/год,

- Максимальна тривалість польоту – до 26 годин

- Стеля - 12 км.

У зону поразки потрапляють: Москва, Пітер, Ростов, Грозний і навіть Перм на Уралі!

Для порівняння Bayraktar TB2:

- вартість — від $1 млн до $5 млн,

- вантажність - 55 кг,

- радіус дії — до 300 км,

- максимальна швидкість - 222 км/год,

- стеля - 8,2 км,

- автономність – 24 години.

Тож український безпілотник на голову вищий за байрактар, при цьому дешевший.

Як бачимо, українські зброярі можуть бути дуже й дуже конкурентними.

Питання в системі забезпечення замовлення та конкуренції.

А тепер уявіть, що Україна має, наприклад: 100 морських дронів та 100 авіаційних дронів?

Як змінюється карта бойових дій та наші можливості?

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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