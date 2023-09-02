Коломойський прибув до Шевченківського райсуду: обирають запобіжний захід

Про це повідомило видання "Главком".

Коломойський каже, що не знає в чому його обвинувачують, а з тим, що встиг прочитати, "не погоджується", передають журналісти з місця події.

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Окрім того, суд задовільнив клопотання адвокатів Коломойського і заборонив зйомку судового засідання.

"Засідання буде проходити в закритому режимі. Журналістів пустять тільки на оголошення ухвали суду", - зазначає РБК-Україна.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління "Укрнафти"; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів "Укрнафти"; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Пізніше, 7 листопада держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігора Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 млрд гривень. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

Відомо, що в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає Банк, було реалізовано його колишніми власниками.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

Уранці суботи, 2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.