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НАБУ оголосило підозру 8 фігурантам у справі Укрнафти, яка пов'язана з Коломойським

3 вересня, 2022 субота
10:25
Кримінал Ігор Коломойський

НАБУ оголосило про підозру колишньому голові правління Укрнафти, який разом із низкою інших осіб може бути причетний до виведення з компанії 13,3 млрд грн

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро

Справа стосується подій 2015 року. За даними слідства, у березні – серпні 2015 року Укрнафта продала низці приватних компаній нафту на 10,7 млрд грн.

Постачання нафти згідно з постановою Кабміну мало здійснюватися лише після повної оплати замовником, але Укрнафта постачала сировину, не отримавши грошей в повному обсязі. Після цього її переробили на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти продали на АЗС по всій країні.

"Цікаво, що, за даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи Приват", – заявили у НАБУ.

Другий епізод стосується липня 2015 року, коли Укрнафта уклала з іншою компанією 52 договори купівлі нафтопродуктів, заплативши авансом 2,57 млрд грн. Терміни постачання спочатку були встановлені на кінець 2015 року, потім їх продовжили до кінця 2018 року, але нафтопродуктів Укрнафта так і не отримала.

Детективи встановили, що гроші були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Підозрюваних у справі НАБУ восьмеро: колишній голова правління ПАТ "Укрнафта", колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки ПАТ "Укрнафта", колишня керівниця відділу контролю за обліком та постачаннями нафти та нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта", колишні директори п'яти комерційних підприємств, одного з яких затримано.

  • 30 серпня Господарський суд Києва відклав розгляд справи за позовом Ігоря Коломойського до державного ПриватБанку щодо визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним від 2016 року та повернення йому акцій. 

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Суспільство
Ігор Коломойський
нафта
Приватбанк
НАБУ
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