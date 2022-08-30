Суд стосовно позову Коломойського про повернення ПриватБанку перенесли через неявку позивачів
30 серпня Господарський суд Києва мав розглянути справу за позовом Коломойського до державного ПриватБанку щодо визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним від 2016 року та повернення йому акцій
Відповідне відео з'явилося в ютубі.
"Судове засідання відкладено. Але ризик залишається. Насправді ми стикаємося з ситуацією мародерства під час війни, коли Збройні сиди контрнаступають десь на півдні - Коломойський контрнаступає в судову систему України. І під шумок військових дій може не лише відтяпати у держави $5,5 млн, але й відтяпати гідність, зруйнувати співпрацю з нашими західними партнерами", - сказав інвестбанкір та економічний експерт Сергій Фурса.
Судове засідання у справі N910/1834/19 за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського та пов'язаної з ним компанії Triantal Investments відкладено на 20 вересня через неявку представників позивачів.
"Націоналізація Приватбанку була дуже важливим моментом реформ в Україні після майдану. Антиколомойський закон, яким суддя має керуватися в такому випадку є дуже вадливим елементом співпраці нашої країни із західним світом. Це було гарантією того, що Україна не повернеться на шлях співпраці з олігархами. Тому зараз є ризики, як у грошовому вимірі, так і у співпраці з західними партнерами, що є вкрай важливим під час війни. Бо саме підтримка західних партнерів дозволяє хоробрим Збройним силам України - триматися", - додав Фурса.
Довідково. Після того як 18 грудня 2016 року ПриватБанк рішенням НБУ було віднесено до неплатоспроможних, банк було виведено з ринку із застосуванням законної процедури bail-in: обмін вкладів пов’язаних з банком осіб на акції банку, які надалі були викуплені Міністерством фінансів за 1 грн задля порятунку банку та відновлення його платоспроможності. Задля збереження фінансової стабільності, держава докапіталізувала банк на 155 млрд грн.
- 15 липня колишнім керівникам ПриватБанку оголосили підозри у розтраті 85,2 млн грн.
- 22 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про заочний арешт колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.
- У липні 2021 року апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета.
- 29 березня 2021 року НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.
- Дубілет заявив, що правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування.
- 15 березня 2021 року НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку — ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.
- 22 лютого 2021 року ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.
- 26 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку.
- 30 серпня Господарський суд Києва розгляне справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського та пов’язаної компанії Triantal Investments до державного ПриватБанку та 7 відповідачів щодо визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним від 2016 року та повернення йому акцій.
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