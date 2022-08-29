Суд розгляне позов Коломойського про повернення ПриватБанку, - Букви
30 серпня Господарський суд Києва розгляне справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського та пов’язаної компанії Triantal Investments до державного ПриватБанку та 7 відповідачів щодо визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним від 2016 року та повернення йому акцій
Про це повідомляє видання Букви з посиланням на пресслужбу "ПриватБанку".
Судове засідання 30 серпня буде першим за півтора року.
"Позовом колишній власник намагається незаконно повернути собі ПриватБанк, порятунок якого у 2016 році від фінансового краху, спричиненого діями тих же колишніх власників, коштував державі понад 155 мільярдів гривень. У період, коли війна стала викликом зокрема і в економіці, спроби Коломойського повернути ПриватБанк називають проявом "зухвалого мародерства на фінансовому фронті України", – йдеться в повідомленні.
Позивачі вимагають визнати договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку від 2016 року недійсним та вимагають повернути активи.
"ПриватБанк, своєю чергою, наполягає на відсутності права в Ігоря Коломойського та Triantal Investments вимагати у держави повернення акцій банку та вимагати визнання права власності на акції банку. Зокрема, ПриватБанк вважає, що суд зобов‘язаний застосувати норми так званого антиколомойського закону, які прямо забороняють повернення банків, виведених з ринку, їх колишнім власникам/акціонерам", – додали в відомстві.
Довідково. Після того як 18 грудня 2016 року ПриватБанк рішенням НБУ було віднесено до неплатоспроможних, банк було виведено з ринку із застосуванням законної процедури bail-in: обмін вкладів пов’язаних з банком осіб на акції банку, які надалі були викуплені Міністерством фінансів за 1 грн задля порятунку банку та відновлення його платоспроможності. Задля збереження фінансової стабільності, держава докапіталізувала банк на 155 млрд грн.
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